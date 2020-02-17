Камильгерей Салгереев некорректно высказался о деятельности хореографических кружков

В сети интернет вышло выступление заместителя хасавюртовской мечети Камильгерея Салгереева, который в своей проповеди оскорбительно выражается о деятельности хореографических кружков, называя их средой, готовящей людей нетрадиционной ориентации. Его выступление вызвало общественный резонанс. Телеграм-канал «Что там у дагестанцев» обратился за комментарием к министру по национальной политике и делам религии РД Энрику Муслимову.

«Подобное субъективное суждение отдельного человека быстро распространяясь в социальных сетях, создает негативное представление о дагестанском духовенстве в целом, об обществе Дагестана.

Хотя, подавляющее большинство религиозных деятелей, официальное духовенство, лидеры религиозных организаций, имамы мечетей не разделяют с нашей точки зрения эту позицию.

Сегодня ,благодаря целенаправленной и взвешенной политике руководства страны и республики, мы наблюдаем высокий уровень взаимодействия между представителями власти и религиозных деятелей во многих сферах, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

Необходимо понимать, что религиозные деятели должны осознавать ответственность, которую несут перед обществом за каждое сказанное слово в своих проповедях и, поэтому, выступая перед широкой публикой, они абсолютно не должны противопоставлять друг другу культурные ценности народов Дагестана, тем более, что хореография является частью богатой культуры нашей республики.

Считаем, что подобные высказывания и заявления недопустимы в такой многонациональном и многоконфессиональном регионе как Дагестан, где на протяжении многих веков проживают в мире и дружбе представители разных взглядов и мировоззрений.

Мы, нынешнее поколение, обязаны сохранять мир и порядок в обществе» - заявил Энрик Муслимов.