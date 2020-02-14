Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»

Полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» определили в Министерстве просвещения России по итогам онлайн-тестирования, участие в котором приняли свыше 30 тысяч учителей.

По результатам дистанционного этапа в полуфинал вышли 1200 участников, в том числе педагоги из Дагестана – команды учителей г. Дербента, Махачкалы и Хасавюрта.

Конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Для участия в конкурсе педагоги должны были создать и зарегистрировать команду из трех участников и пройти онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест, а также тест по культуре речи.

Второй этап конкурса пройдет с 14 февраля по 22 марта в восьми городах России. Полуфинал для педагогов Северо-Кавказского федерального округа стартует 13 марта в Грозном. Конкурсные испытания будут длиться три дня в формате «педагогического триатлона», включающего в себя педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру.

«Это очень интересный опыт. И самая важная преференция конкурса – возможность общения с коллегами, мастодонтами педагогического мастерства и единомышленниками. Желаю удачи всем конкурсантам. Пусть победит сильнейший», - прокомментировала свое участие в конкурсе учитель начальных классов, победитель республиканского конкурса «Учитель года Дагестана – 2018» Альбина Аюбова.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.