Гаджи Султанов в рамках пресс-конференции рассказал о предварительных итогах социально-экономического развития Дагестана

Сегодня на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» на вопросы журналистов отвечал министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. Глава Минэкономразвития РД рассказал о предварительных итогах социально-экономического развития региона за 2019 год.

Как рассказал Султанов, по предварительным итогам 2019 года, социально-экономическая ситуация в Республике Дагестан характеризуется ростом темпов основных экономических показателей развития.

«Если говорить конкретнее, то это объемы производства сельскохозяйственной продукции, оборот розницы, объем ввода жилья. Мы наблюдаем динамику по инвестициям, которая оправдала наши ожидания. При этом в 2019 году существенно выросли объемы бюджетных инвестиций, направляемых в социальную и инженерную инфраструктуру. В прошлом году из республиканского бюджета на эти цели было направлено около 6-7 млрд рублей.

В 2018 году по собственным налогам и налоговым доходам мы выросли на 20%, это порядка 6,5 млрд рублей, в прошлом году рост составил 11,8%. Мы наблюдаем рост почти в 4,6 млрд рублей. В текущем году работа будет продолжена», – резюмировал Султанов.

Министр также рассказал о динамике показателей, характеризующих уровень жизни населения. Так, по его словам, по среднемесячной заработной плате Дагестан отставал и отстает в абсолютных цифрах. Так, в 2019 году, по предварительным данным, порядка 26 тыс. рублей составляет средняя заработная плата, при том что в среднем по России это 46-47 тыс.рублей.

«Мы по 2019 году видим рост на 7%, в 2018 году наблюдался рост почти 14%. Здесь хотелось бы отметить, что только из бюджета Республики на повышение заработной платы в 2018-2019 направлено более 9 млрд рублей - это существенные объемы для нашего бюджета. На 2020 год запланировано более 4 млрд руб на повышение заработной платы. При этом мы все понимаем, что только за счёт бюджетной сферы невозможно показать достаточно серьёзные темы по заработной плате. В целом, экономика должна ощущать рост заработной платы, и по отдельным отраслям мы это наблюдаем. Если взять к примеру деятельность гостиниц и ресторанов, в 2019 году мы увидим рост заработной платы почти на 25%. Здесь, на наш взгляд, сыграло свою роль следующее: во-первых, бизнес выходит из тени; во-вторых, достаточно серьезный темпы у нас по турпотоку, это более чем на 20% в 2019 году. Это сказывается на заработной плате в отрасли и на числе занятых в этой отрасли.

Также Гаджи Султанов затронул вопрос о развитии территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

«На сегодняшний день начато строительство заводов на инвестиционной площадке “Уйташ”. Это завод по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена. Оба завода до конца текущего года будут введены в эксплуатацию. Два других объекта начнут строить в этом году – это завод по производству безалкогольных напитков и мясоперерабатывающий завод.

Кроме того, министерством промышленности и энергетики региона совместно с заводом “Дагдизель” было заключено соглашение о создании на территории завода, на незадействованных ее площадях, индустриального парка. Весь пакет документов уже согласован.

Совсем недавно при участии комиссии мы рассматривали несколько проектов на получение статуса резидентов ТОСЭР. В том числе три проекта, которые будут расположены на территории индустриального парка “Дагдизель”. Еще по 5 проектам идет работа», – поделился руководитель ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста об итогах общественного голосования по выбору целей расходования гранта, который выиграла республика в размере 1,267 млн рублей, глава Минэкономразвития РД ответил, что на днях второй этап онлайн-голосования завершился. «В первом этапе из 11097 предложений выбрано 48 по 13-ти отраслевым направлениям. Но самыми популярными были предложения в сфере здравоохранения, образования и дороги. После обсуждения предложений с главой республики Владимиром Васильевым впереди предстоит огромный пласт работы, о которой мы будем вас оповещать», – заключил он.