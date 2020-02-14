На пост ректора ДГПУ претендуют 13 кандидатов

Ученый совет Дагестанского государственного педагогического университета утвердил окончательный список кандидатов на должность ректора для представления в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования России.

В выписке из протокола состоявшегося 5 февраля заседания совета, который опубликован на сайте вуза, указаны 13 человек:

Закир Алиханов, первый проректор по стратегическому развитию и организации учебного процесса ДГПУ

Загир Атаев, проректор – начальник управления научных исследований, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ

Нариман Асваров, декан исторического факультета ДГПУ

Ширали Алиев, и. о. первого заместителя министра образования и науки

Мадина Асильдерова, декан факультета социальной педагогики и психологии ДГПУ

Эльдар Гаджиев, начальник отдела международных связей ДГПУ

Ибрагим Дибиров, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета ДГПУ

Гамзат Джамалудинов, и. о. ректора Дагестанского института развития образования

Магомед Нурмагомедов, доцент кафедры дагестанских языков ДГПУ

Магомед Гаджимурадов, экс-заместитель министра по физической культуре и спорту, ныне директор училища олимпийского резерва по футболу «Дагестан»

Убайдула Османов, экс-декан факультета иностранных языков ДГПУ, ныне вице-президент федерации спортивной борьбы Дагестана

Патимат Омарова, декан факультета специального образования ДГПУ, заместитель министра по делам молодежи

Хаджимурад Халимбеков, заведующий кафедрой таможенного дела Дагестанского государственного технического университета

Из-за неполного соответствия представленных документов совет отклонил кандидатуры начальника одного из отделов организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана Магомеда Абидова, доцента кафедры естественно-научных дисциплин ДГУНХ Рафаэля Джалалова, а также руководителя департамента науки и образования муфтията Дагестана Абакара Халунова.

И. о. ректора ДГПУ Полина Федотова не будет участвовать в выборах руководителя вуза, сообщили «Молодежке» в пресс-службе вуза. Ранее о решении выдвинуть ее кандидатуру на этот пост объявили коллективы факультета управления и права, а также филологического факультета. Должность исполняющего обязанности ректора Федотова занимает с июня прошлого года. До этого она больше года работала проректором по социальной и воспитательной работе вуза.

Подготовка к выборам ректора ДГПУ была начата 17 января. Согласно положению о процедуре проведения выборов, ректор избирается тайным голосованием на срок до 5 лет.

Выборы пройдут на конференции работников и студентов ДГПУ, которая состоится не раньше марта. К этому времени вуз должен согласовать список кандидатов и дату конференции с аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования России. Список формировался из самовыдвиженцев, а также работников ДГПУ, которые были выдвинуты структурными подразделениями университета.

Комиссия по выборам ректора, которую возглавляет декан факультета биологии, географии и химии Шарафудин Алиев, завершила прием документов 4 февраля. Перед отправкой списка кандидатов в аттестационную комиссию Минобразования России кандидатуры были согласованы с советом ректоров вузов Дагестана и главой республики.

Согласно квалификационным требованиям, кандидат на пост ректора ДГПУ должен иметь высшее образование, а также дополнительное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. Кроме того, требуется наличие ученой степени и ученого звания, а также стажа научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. Кандидат не может быть старше 65 лет.

Напомним, в 2013-2017 годах ДГПУ возглавлял Магомед Абдулаев, в статусе временно исполняющего обязанности ректора. В 2015 году он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, которое было передано в суд накануне его отставки. В 2017-2019 годах, также в статусе врио, университетом руководила Марина Магомедова. Ее преемник Аслан Раджабов, назначенный на должность в апреле 2019-го, был уволен уже в июне. По данным газеты «Черновик», причиной увольнения стало наличие у него судимости по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).