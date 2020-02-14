В выписке из протокола состоявшегося 5 февраля заседания совета, который опубликован на сайте вуза, указаны 13 человек:
- Закир Алиханов, первый проректор по стратегическому развитию и организации учебного процесса ДГПУ
- Загир Атаев, проректор – начальник управления научных исследований, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ
- Нариман Асваров, декан исторического факультета ДГПУ
- Ширали Алиев, и. о. первого заместителя министра образования и науки
- Мадина Асильдерова, декан факультета социальной педагогики и психологии ДГПУ
- Эльдар Гаджиев, начальник отдела международных связей ДГПУ
- Ибрагим Дибиров, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета ДГПУ
- Гамзат Джамалудинов, и. о. ректора Дагестанского института развития образования
- Магомед Нурмагомедов, доцент кафедры дагестанских языков ДГПУ
- Магомед Гаджимурадов, экс-заместитель министра по физической культуре и спорту, ныне директор училища олимпийского резерва по футболу «Дагестан»
- Убайдула Османов, экс-декан факультета иностранных языков ДГПУ, ныне вице-президент федерации спортивной борьбы Дагестана
- Патимат Омарова, декан факультета специального образования ДГПУ, заместитель министра по делам молодежи
- Хаджимурад Халимбеков, заведующий кафедрой таможенного дела Дагестанского государственного технического университета
Из-за неполного соответствия представленных документов совет отклонил кандидатуры начальника одного из отделов организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана Магомеда Абидова, доцента кафедры естественно-научных дисциплин ДГУНХ Рафаэля Джалалова, а также руководителя департамента науки и образования муфтията Дагестана Абакара Халунова.
И. о. ректора ДГПУ Полина Федотова не будет участвовать в выборах руководителя вуза, сообщили «Молодежке» в пресс-службе вуза. Ранее о решении выдвинуть ее кандидатуру на этот пост объявили коллективы факультета управления и права, а также филологического факультета. Должность исполняющего обязанности ректора Федотова занимает с июня прошлого года. До этого она больше года работала проректором по социальной и воспитательной работе вуза.
Подготовка к выборам ректора ДГПУ была начата 17 января. Согласно положению о процедуре проведения выборов, ректор избирается тайным голосованием на срок до 5 лет.
Выборы пройдут на конференции работников и студентов ДГПУ, которая состоится не раньше марта. К этому времени вуз должен согласовать список кандидатов и дату конференции с аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования России. Список формировался из самовыдвиженцев, а также работников ДГПУ, которые были выдвинуты структурными подразделениями университета.
Комиссия по выборам ректора, которую возглавляет декан факультета биологии, географии и химии Шарафудин Алиев, завершила прием документов 4 февраля. Перед отправкой списка кандидатов в аттестационную комиссию Минобразования России кандидатуры были согласованы с советом ректоров вузов Дагестана и главой республики.
Согласно квалификационным требованиям, кандидат на пост ректора ДГПУ должен иметь высшее образование, а также дополнительное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. Кроме того, требуется наличие ученой степени и ученого звания, а также стажа научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. Кандидат не может быть старше 65 лет.
Напомним, в 2013-2017 годах ДГПУ возглавлял Магомед Абдулаев, в статусе временно исполняющего обязанности ректора. В 2015 году он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, которое было передано в суд накануне его отставки. В 2017-2019 годах, также в статусе врио, университетом руководила Марина Магомедова. Ее преемник Аслан Раджабов, назначенный на должность в апреле 2019-го, был уволен уже в июне. По данным газеты «Черновик», причиной увольнения стало наличие у него судимости по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).