ЗАМАНА - В Дагестане реализовано свыше 90 проектов местных инициатив

В Дагестане реализовано свыше 90 проектов местных инициатив

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14 февраля, 2020. Пятница 09:00
В Дагестане реализовано свыше 90 проектов местных инициатив

По инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Васильева в 2019 году реализовался проект «Местные инициативы».

В Дагестане реализовано свыше 90 проектов местных инициатив
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Минэкономразвития Дагестана провело конкурсный отбор проектов муниципальных образований для получения субсидий из республиканского бюджета на их реализацию в части строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной и общественной инфраструктуры.

На реализацию проекта в прошлом году было выделено 300 млн руб. За истекший год обеспечена реализация 92 проектов в муниципальных образованиях, в том числе:

25 проектов коммунальной инфраструктуры (строительство и ремонт объектов водоснабжения, отопительных систем, газификации и электроснабжения),

20 проектов спортивной направленности (спортплощадки, футбольные поля),

19 проектов строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения,

10 проектов благоустройства общественных территорий (скверы, парковые зоны, места досуга),

11 проектов детского образования и досуга (ремонт дет.садов, устройство детских игровых площадок),

6 проектов по ремонту и строительству объектов культуры, и

1 проект по строительству помещения для пожарной части.

 

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