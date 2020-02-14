Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

Уже четвертый по счету он был сформирован в результате проведенного Министерством по делам молодежи республики в сентябре прошлого года конкурса. Прием заявок на него проходил в течение месяца через автоматизированную информационную систему (АИС) «Молодежь России».

Из 100 заявок по итогам заочного этапа было отобрано 50 человек. Учитывались наличие опыта в общественной деятельности и проектной работы.

И уже на втором, очном, этапе конкурсанты презентовали и, конечно же, защищали свои актуальные проекты или стратегию по эффективной работе ОМП с органами исполнительной власти.

По итогам проведения конкурсного отбора, экспертами которого выступали представители органов исполнительной власти и координационного совета детских и молодежных объединений региона, в новый состав молодежного правительства отобрано 20 дублеров со сроком полномочий два года. Средний их возраст - 25 лет, самому юному – всего 18.

Знакомясь с членами молодежного правительства лично, глава дагестанского кабмина поинтересовался направлениями деятельности каждого из них, уточнил, у всех ли состоялись встречи с министрами, дублерами которых они являются, внес свои предложения по формату дальнейшего взаимодействия, обратил внимание молодых людей на важнейшие направления совместной работы.

Как отметил министр по делам молодежи республики Камил Саидов, индивидуальные встречи руководителей профильных комитетов ОМП РД с руководителями органов исполнительной власти республики уже состоялись, в их ходе была обсуждена реализация общими усилиями проектов молодых людей.

Также для членов ОМП разработана образовательная программа, которая поможет молодежи правильно и эффективно взаимодействовать со СМИ и с добровольческими (волонтерскими) организациями, наладить работу в рамках проекта «Бережливое правительство».

«Создание условий для успешной самореализации молодежи, распространение эффективных моделей и форм ее участия в общественно-политической жизни Республики Дагестан, а также привлечение молодых граждан к решению социально-экономических и общественно-политических задач играет важную роль для развития региона», - уверен министр по делам молодежи республики Камил Саидов.

В планах работы нового молодежного правительства, в составе которого 19 профильных комитетов, встречи со студентами высшего и среднего профессионального образования с целью ознакомления молодежи Дагестана с деятельностью молодежного правительства и теми возможностями, что предоставляются молодым людям сегодня. Ежемесячно в ряды Открытого молодежного правительства планируется включать активную и инициативную молодежь с целью совместной реализации предлагаемых проектов.

В формировании планов и проектов ОМП ориентировалось на реализацию национальных проектов «Человеческий капитал» и «Экономический рост». Молодежь намерена разработать свои предложения по социально-экономическому развитию республики, а также по оптимизации всех сфер (начиная от автомобильного, ж/д транспорта до здравоохранения), относящихся к компетенции Правительства.

Как рассказал председатель ОМП, студент-медик Магомед Магомедалиев, к примеру, в целях развития налоговой и финансовой грамотности населения молодежным правительством реализуется проект «Точка роста». Это консалтинговое агентство, которое представляет услуги начинающим и действующим предпринимателям в сфере менеджмента, управленческих решений и налогообложения. В рамках повышения экологической культуры молодежи региона планируется ряд мероприятий экологической направленности, в том числе и реализация проекта «Сады памяти». В целях развития системы профориентации в школах и вузах региона намечен ряд форумных компаний совместно с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента - HeadHunter.

«Также мы хотим принять участие в организации Северо-Кавказского форума «Машук», взяв на себя площадку молодежных самоуправлений. Кроме того, совместно с Ассоциацией молодежных правительств проведем окружной съезд, где соберутся молодежные правительства Ставропольского края, Республики Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Республики Дагестан. В этом году мы намереваемся наладить взаимодействие с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Планируем участие в конкурсе «Проектный ОЛИМП», - рассказал Магомед Магомедалиев.

Говоря о первоочередных задачах ОМП, его председатель обратился за поддержкой к премьер-министру республики в плане прохождения членами молодежного правительства образовательных курсов на базе Республиканского кадрового центра в ДГТУ, а также стажировок в органах исполнительной власти региона.

Артём Здунов по этому поводу выразил уверенность, что взаимодействие с молодежным правительством не будет ограничено редкими встречами, и пригласил к тесному сотрудничеству в плане реализации социально-экономических проектов, призвав к совместному участию в заседаниях Правительства РД, а также в выездных мероприятиях по Дагестану. Высказав слова поддержки всем озвученным инициативам, премьер-министр предложил Магомеду Магомедалиеву провести это первое ознакомительное совещание, разделив место председателя на двоих.

«Основная цель молодежного правительства, как и парламента, – это обучение. Причем, обучение не только ваше, но и наше. У нас появляется новый взгляд, новый инструмент. Вы знаете прекрасные примеры таких институтов, как комсомол, когда кадры выращивались постепенно, и случайных людей во власти было меньше. Сейчас эти институты восстанавливаются. На заседаниях Правительства надо быть почаще, а также на рабочих совещаниях – тогда учеба будет проходить на самом высоком уровне. Кроме того, проводить хотя бы один день в квартал со своими кураторами из органов исполнительной власти. С точки зрения личностного роста, приобретения знаний намного интересней будет, если вы будете тесно общаться с нами в рабочем процессе. Работа должна быть неформальной», - прокомментировал Здунов.

Продолжая, премьер-министр региона обратил внимание своих младших коллег на такие направления деятельности, как волонтерское движение, а также развитие WorldSkills: «Давайте подумаем, что будем делать с ребятами, которые в чемпионатах рабочих профессий могут себя проявить. У каждого из вас в вашей отрасли есть компетенции. Помогите нашим министрам это реализовать. Здесь огромный резерв, есть возможности финансирования, прошу вашей поддержки». Важным направлением Артём Здунов также назвал информационное сопровождение национальных проектов, пригласив молодежь к активной работе в соцсетях.

«Все проекты находятся у нас под общественным и депутатским контролем. Прошу принимать участие в объездах строящихся объектов каждого из вас по своему направлению. И не бойтесь вносить предложения, в том числе и касающиеся работы органов исполнительной власти. Свежий взгляд важен для нас. Мне представляется, что правительство должно работать как общественная организация – вы должны стать молодой гвардией основного Правительства. Конечно же, мы поддержим обучение, образовательный процесс», - сказал он и в качестве еще одной рекомендации предложил в ближайшее время провести встречу с молодежным парламентом республики, наметить пути совместной работы.

В рамках первой встречи Председателю Правительства республики были презентованы два проекта. Председатель комитета по образованию и науке ОМП Ксения Манышева коротко изложила цели и задачи такого образовательного проекта, как «Здоровье бабушек и внуков», направленного на организацию обучения детей навыкам профилактической медицины и оказания первой помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. Проектом предлагается включить в образовательный процесс соответствующие факультативные интерактивные занятия. Все это, по мнению авторов, позволит в конечном итоге увеличить охват населения профилактическими медицинскими мероприятиями, повысить осознанность при выборе медицинской специальности и улучшить показатели состояния здоровья населения.

Не менее интересным показался и социальный проект «Школа гидов и волонтеры туризма». Цель его - вовлечь молодежь в очень перспективную для региона отрасль. Поводом для такой инициативы стали большой процент безработицы в молодежной среде и отсутствие квалифицированных кадров в области туризма. Таким образом, комитет по туризму Открытого молодёжного правительства республики предлагает открыть в каждом районе региона школы гидов, в которых будут обучаться местные жители с последующим получением аккредитации и трудоустройства в сфере туризма. В качестве пилотного для реализации намеченного выбран город Дербент: уже в этом году здесь с участием некоммерческой организации Фонд «ПосетиКавказ» планируется открыть первую такую школу. Благодаря ей, у молодежи не только появится возможность получить в дальнейшем работу гида, экскурсовода, но и овладеть навыками оказания первой медицинской помощи, изучить иностранный язык и научиться ориентироваться на местности.

Артём Здунов одобрил озвученные проекты, назвав их очень интересными. При этом премьер отметил, что на каждой последующей встрече – а они должны стать регулярными – будут не только рассматриваться новые проекты, но и анализироваться реализация тех, которые были представлены ранее.

В ходе состоявшейся встречи глава дагестанского кабмина подписал распоряжение Правительства РД об открытом молодежном правительстве, тем самым официально утвердив его новый состав, который уже с этого дня начнет свою работу легитимно.