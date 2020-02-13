В Дагестане проводится высокоспециализированное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами

Итоги работы инфекционной и кожно-венерологической служб республики, а также деятельности по медицинской профилактике в регионе обсудили на прошедшей сегодня Коллегии Минздрава РД под руководством министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. Участие в мероприятии принял и председатель Общественного совета при Минздраве РД Ильман Алипулатов, который отметил позитивную роль информирования населения в том числе по профилю инфекционных болезней.

Как отметила главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева, за минувший год в центре произошли существенные преобразования – капитальный ремонт и реконструкция в нескольких подразделениях, и в первую очередь в реанимационном отделении. В центр было закуплено медицинское оборудование высокого класса на сумму более 120 млн рублей, среди которого аппарат фиброскан для определения степени фиброза печени, улучшилось обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами.

Так, в 2019 году в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» развернуто 19 коек дневного стационара для лечения больных с хроническими вирусными гепатитами. Впервые здесь стала проводиться высокоспециализированная терапия хронических гепатитов В и С оригинальными препаратами (а не их аналогами), как в ведущих федеральных центрах. Дорогостоящая противовирусная терапия была проведена 134 пациентам с хроническими вирусными гепатитами В и С. Завершили лечение и избавились от смертоносного вируса 27 пациентов. В результате эффективного лечения показатель первичного выхода на инвалидность по гепатитам снизился на 19,4%.

Работа инфекционной службы организуется и по всей республике – специалистами ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» выполнено более 500 дистанционных консультаций сложных пациентов с инфекционной патологией с медорганизациями районов и городов, за минувший год более 100 пациентов с самой тяжелой патологией были переведены в центр из медорганизаций городов и районов Дагестана, более 90% из них удалось спасти.

Министром здравоохранения РД была отмечена необходимость усилить работу по этиологической диагностике кишечных инфекций, а также профилактическую работу среди населения по снижению заболеваемости управляемыми инфекциями – корь, эпидемический паротит и другие. «Министерством здравоохранения республики выделены средства на централизованную закупку холодильников в медорганизации республики, для того чтобы на современном уровне обеспечить качественное хранение препаратов и соблюдение холодовой цепи. Говоря о ситуации в целом, надо отметить необходимость усилить плановую работу с территориями республики по отработке предотвращения распространения инфекционных заболеваний, снижению заболеваемости инфекционной патологией, в том числе и ВИЧ-инфекцией» - резюмировал Джамалудин Гаджиибрагимов.

Главный врач Республиканского центра медицинской профилактики остановился на ключевых результатах деятельности центра за 2019 год. Центром организуется работа по созданию новых условий работы в медицинских организациях республики: если в прошлом году в эту работу были задействованы только семь поликлиник, то в этом году опыт применения бережливых технологий распространяется практически на все организации первичного звена республики. Кроме того, в 2020 в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Здравоохранение» на базе РЦМП запланировано создание Центра общественного здоровья. Основной его задачей будет изменение существующей парадигмы мышления населения на приверженность соблюдению здорового образа жизни.

Совсем недавно приказом Минздрава РД на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера был открыт Центр врожденного буллезного эпидермолиза, который будет способствовать оказанию помощи пациентам с этим тяжелым диагнозом, в том числе обучая родителей уходу за кожей «детей-бабочек». Это было озвучено в докладе главного врача ГБУ РД «РКВД» Мурада Хайрулаева. Напомним, что с этого года существенно улучшилось обеспечение таких пациентов современными перевязочными материалами и препаратами. Вместе с тем, Коллегией Минздрава РД была отмечена необходимость профилактической работы для снижения заразных кожных заболеваний. Такая работа должна быть усилена прежде всего в школах и спортивных центрах республики.