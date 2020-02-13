Владимир Васильев прокомментировал ситуацию с перебоями в подаче газа в Каякентском районе

Напомним, жители, возмущенные перебоями в подаче газа, попытались перекрыть трассу Ростов-Баку. Подача газа в Каякентском районе сейчас полностью восстановлена, достигнута договоренность о том, что хозяева теплиц в районе снизят норму расхода газа. При необходимости Трансгаз увеличит поставки газа по согласованию с Ростехнадзором.

Обращаясь к присутствующим в зале главам муниципалитетов, руководитель региона, в частности подчеркнул, что первоочередной задачей для любого главы муниципального образования является обеспечение достойного уровня и качества жизни населения.

По словам Владимира Васильева, тот факт, что с приходом холодов жители республики чувствуют на себе не совсем заботливое отношение руководства своих городов и районов, сказывается на качестве подаваемых коммунальных услуг.

«Буквально минувшим вечером жители Каякентского района вышли на федеральную трассу из-за отсутствия газа в их селах.

Как оказалось, данная проблема возникла из-за того, что газораспределительная станция не рассчитана на ту нагрузку, что потребовалась с приходом холодов», - пояснил он.

Глава Дагестана также отметил, что строительство теплицы в районе невозможно без местной власти, и, когда теплиц становится много, возникает перегрузка газовых сетей: «Одни жители села делают бизнес, а другие потом при аварии замерзают и предъявляют претензии. Но, если мы сейчас остановим тех, кто создаёт рабочие места, хочет производить конкурентную продукцию, то не будем развиваться. Кто должен этот баланс выдерживать?

Вы все хотите, чтобы ваши поселения были богаче, но нельзя же доводить до такого состояния, когда ребёнок замерзает, старик не может согреться. За это мы с вами отвечаем, и я, и вы. Это происходит не в одном населённом пункте, такого не должно быть»,- расставил приоритеты Глава Дагестана.

Вместе с тем Владимир Васильев указал, что каждый руководитель на своем месте обязан знать проблему, знать, как ее решить, и решать: «К сожалению, по пальцам можно пересчитать тех глав муниципалитетов, которые обивают пороги ведомств, чтобы на более высоком уровне решить проблемы жителей, вверенных ему городов и районов».

Владимир Васильев обратил особое внимание на то, что общей задачей власти является решение проблем жителей республики. «Нужно зреть в корень. Это касается не только газоснабжения, но и изношенных электросетей, водных и водоочистных сооружений. Обо всех проблемах каждый глава должен знать», - заключил руководитель республики.