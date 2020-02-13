«Задержан и арестован помощник судьи Каспийского городского суда Абдусаллам Магомедов. Его обвиняют в получении взятки по восьми эпизодам уголовной статьи в составе организованной преступной группировки», - сказал собеседник агентства. Магомедов арестован на два месяца, в его доме и домах других фигурантов дела силовики провели обыски по адресам в Махачкале и Каспийске.
В Дагестане за взятку в составе ОПГ арестован помощник судьи Каспийского суда
- Автор Габи
- 13 февраля, 2020. Четверг 09:54
Помощник одного из судей Каспийского городского суда в Дагестане стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве, слуга закона арестован, сообщил информагентству источник в силовых структурах.
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