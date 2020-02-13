ЗАМАНА - Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана

Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана

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13 февраля, 2020. Четверг 09:45
Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
 Под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Екатерины Толстиковой состоялось совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год по субсидии Росреестра, предоставляемой из федерального бюджета.
Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
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В мероприятии приняли участие министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев, директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александр Беднягин, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, и.о. директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан Апанди Дагуев, представители муниципальных образований.

Руководитель Минимущества Дагестана Агарагим Каригаджиев озвучил, что муниципалитеты готовы участвовать в комплексных кадастровых работах (ККР).

«Все муниципалитеты предоставили информацию, 20 муниципальных образований и 4 города – Махачкала, Буйнакск, Дербент, Дагестанские Огни заявили о готовности участия в комплексных кадастровых работах», - отметил министр.

Участниками совещания были обсуждены подготовительные мероприятия по ККР и возможные экономические эффекты для бюджета муниципалитетов. Как было отмечено, благодаря проведению данной работы пополнится бюджет муниципальных образований, так как неучтенные в настоящее время земельные участки будут облагаться налогами.

Так, первый заместитель главы города Махачкалы Салимхан Ахмедов доложил о том, что они провели изучение кадастровых кварталов, в которых ККР будут проведены в первую очередь.

Заместитель главы администрации г.Дербент Заур Эминов отметил, что всю запрашиваемую информацию они предоставили, а также рассказал, что перед тем, как включить кадастровые кварталы в список, был проведен анализ, на основе которого определили, какой экономический эффект планируется по данным кварталам.

В свою очередь Екатерина Толстикова поручила до 14 февраля определить перечень кадастровых кварталов, в отношении которых возможно проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году, а также направить запрос в Росреестр на получение субсидии из федерального бюджета в целях проведения в Республике Дагестан ККР в 2021 году.

Напомним, что согласно постановлению Правительства Республики Дагестан № 25 от 27 февраля 2019 г. необходимо утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Республики Дагестан в 2020 году, на которые федеральный бюджет выделил около 40 млн рублей. А в целом по России из федерального бюджета предусмотрено более 200 млн рублей.

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий на земельных участках, а также объектов незавершенного строительства.

 

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