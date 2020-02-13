Под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Екатерины Толстиковой состоялось совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год по субсидии Росреестра, предоставляемой из федерального бюджета.



В мероприятии приняли участие министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев, директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александр Беднягин, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, и.о. директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан Апанди Дагуев, представители муниципальных образований.

Руководитель Минимущества Дагестана Агарагим Каригаджиев озвучил, что муниципалитеты готовы участвовать в комплексных кадастровых работах (ККР).

«Все муниципалитеты предоставили информацию, 20 муниципальных образований и 4 города – Махачкала, Буйнакск, Дербент, Дагестанские Огни заявили о готовности участия в комплексных кадастровых работах», - отметил министр.

Участниками совещания были обсуждены подготовительные мероприятия по ККР и возможные экономические эффекты для бюджета муниципалитетов. Как было отмечено, благодаря проведению данной работы пополнится бюджет муниципальных образований, так как неучтенные в настоящее время земельные участки будут облагаться налогами.

Так, первый заместитель главы города Махачкалы Салимхан Ахмедов доложил о том, что они провели изучение кадастровых кварталов, в которых ККР будут проведены в первую очередь.

Заместитель главы администрации г.Дербент Заур Эминов отметил, что всю запрашиваемую информацию они предоставили, а также рассказал, что перед тем, как включить кадастровые кварталы в список, был проведен анализ, на основе которого определили, какой экономический эффект планируется по данным кварталам.

В свою очередь Екатерина Толстикова поручила до 14 февраля определить перечень кадастровых кварталов, в отношении которых возможно проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году, а также направить запрос в Росреестр на получение субсидии из федерального бюджета в целях проведения в Республике Дагестан ККР в 2021 году.

Напомним, что согласно постановлению Правительства Республики Дагестан № 25 от 27 февраля 2019 г. необходимо утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Республики Дагестан в 2020 году, на которые федеральный бюджет выделил около 40 млн рублей. А в целом по России из федерального бюджета предусмотрено более 200 млн рублей.

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий на земельных участках, а также объектов незавершенного строительства.