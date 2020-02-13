Проект направлен на рост производительности труда, формирование конкурентоспособных отраслей, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, рост объёма инвестиций, снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала региона, подготовку современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает в себя 3 федеральных проекта: 1. Системные меры по повышению производительности труда; 2.Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях; 3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.
В прошлом году между Минэкономразвития РД и АНО «Федеральный центр компетенций» было заключено соглашение о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории региона.
В рамках указанного регионального проекта предусмотрена работа экспертов Федерального центра с выездом на дагестанские предприятия по следующим направлениям:
- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта;
- помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда;
- воспитание и обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта;
- сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта.
В 2019 году Минэкономразвития России заключило с Минэкономразвития РД соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории республики.
В его рамках предусмотрено обучение сотрудников предприятий-участников по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».