В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В Дагестане проводится работа по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Проект направлен на рост производительности труда, формирование конкурентоспособных отраслей, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, рост объёма инвестиций, снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала региона, подготовку современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает в себя 3 федеральных проекта: 1. Системные меры по повышению производительности труда; 2.Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях; 3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

В прошлом году между Минэкономразвития РД и АНО «Федеральный центр компетенций» было заключено соглашение о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории региона.

В рамках указанного регионального проекта предусмотрена работа экспертов Федерального центра с выездом на дагестанские предприятия по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта;

- помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда;

- воспитание и обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта;

- сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта.

В 2019 году Минэкономразвития России заключило с Минэкономразвития РД соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории республики.

В его рамках предусмотрено обучение сотрудников предприятий-участников по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».