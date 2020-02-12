Уникальные методы лечения внедряют в свою практику дагестанские врачи

Лечебные учреждения Дагестана расширяют спектр направлений, по которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Так, например с 2020 года дагестанские медики планирует поставить на поток вмешательства, которые ранее в регионе в силу отсутствия оборудования и опыта врачей не выполнялись. Это девять новых сложнейших операций, которые до сегодняшнего дня выполнялись только в федеральных центрах.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова внедрение в ежедневную практику врачей современных методов лечения и диагностики - это одна из приоритетных задач стоящих перед региональным здравоохранением. «Наша главная цель - чтобы как можно больше пациентов могли получить качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего региона. Важно сделать высокотехнологичную медпомощь доступной для каждого нашего пациента и поэтому мы стараемся уделять повышенное внимание вопросам расширения объемов и видов ВМП», - отметил Джамалудин Гаджиибрагимов. Он напомнил, что в 2019 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили около 7, 5 тыс пациентов- это на 42% больше показателей 2018 года.

А в этом году к уже действующим профилям добавился целый ряд новых операций, многие из которых уже выполняют в медучреждениях республики. В частности дагестанские доктора теперь проводят эндоваскулярную эмболизацию аневризмы сосудов головного мозга, тробоэкстракцию при ишемическом инсульте - методика входит в число ведущих мировых практик в борьбе с ишемическим инсультом, радиочастотную абляцию сердца при мерцательной аритмии, хирургическое лечение эпилепсии и многое другое. Впервые в России дагестанские врачи планируют применить такие технологии, как введение ростковых факторов при циррозе печени. Это уникальная методика, которая позволит лечить пациентов даже с самыми тяжелыми осложнениями.

Более того на новый этап в развитии здравоохранения переходит Хасавюрт. Это первый город республики, не считая столицы, где на базе центральной городской больницы заработает новое отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Уже закуплено современное оборудование - это дорогостоящая ангиографическая установка, помощью которого медики будут точно диагностировать и немедленно оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.