Владимир Васильев: "Нет нерешаемых задач!"

Одним из вопросов значились меры по снижению количества объектов незавершенного строительства в Республике Дагестан. Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, выступивший с основным докладом, отметил: «За 2019-2020 годы нами было предусмотрено возобновление финансирования по 109 объектам. В результате работы межведомственной комиссии было выявлено 2166 объектов незавершённого строительства на сумму 42,99 млрд рублей. По предварительной информации, которая имеется благодаря проводимой сейчас инвентаризации, 1163 объекта могут быть исключены из списка как незавершённые. За Управлением Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района значился реестр незавершённого строительства из 915 объектов, из которых 666 подлежат списанию из реестра. В Минстрое РД 307 объектов незавершённого строительства, 41 объект уже завершён, и по ним необходимо внести соответствующую документацию. В Минсельхозе из 173 объектов - 80 построены, но числятся как незавершённые. Так же хочу остановится и на объектах муниципальной собственности: их 646, но порядка 341 объекта уже построено. Прошу глав муниципальных образований провести по ним соответствующую работу. До первого апреля текущего года по 341 объекту есть время для внесения документов в Минфин РД».

Гаджимагомед Гусейнов также отметил, что ряд недостроя финансировался по федеральным целевым программам («Юг России» и «Жилище»), которые сейчас приостановлены: "Соответственно у нас сейчас порядка 10 таких объектов на 7 млрд рублей. Речь идёт об очистных сооружениях Хасавюрта, Дагестанских огней, канализации в Буйнакске, Избербаше, Махачкале. Кроме того, в этом списке - больница в селении Ахты, родильное отделение в Кизилюрте и т.д.".

"Посмотрите, какие жизненно важные объекты сейчас перечислил вице-премьер, и часть из них мы начинаем финансировать за счёт того, что наша работа увеличила доходы бюджета. Все вопросы, которые сегодня обсуждаем, мы решим - нет нерешаемых задач! Просто мы должны выполнять свои обязанности. Посмотрите, какие деньги лежат мёртвым грузом и лежали бы ещё, не знаю сколько, если бы мы с вами вместе не начали работать",- подчеркнул Владимир Васильев.

Продолжая доклад, Гаджимагомед Гусейнов заявил о важности инвентаризации: "Очень важно, чтобы каждый застройщик, это я сейчас обращаюсь к республиканским органам власти и подведомственным учреждениям, главам муниципальных образований районов и городов, завершил инвентаризацию объектов незавершённого строительства. 1 апреля - крайний срок для внесения этих документов. У всех есть индивидуальный график, утверждённый Минфином РД".

В этой связи Владимир Васильев поручил Председателю Правительства РД взять вопрос на контроль и доложить о тех, кто не произведет инвентаризацию.

По теме выступила и зам.Председатель Правительства РД - министр образования и науки Уммупазиль Омарова: "В сфере образования много незавершенных объектов ещё с 2002, 2003, 2004 годов. С тех пор изменились СНИПы и количество учеников, в ряде районов идёт отток населения. Несмотря на то, что главы МО настаивают, есть объекты незавершённого строительства, которые невозможно включать в программу и достраивать. Я предлагаю в межведомственную группу, о которой говорил Гаджимагомед Гаджибуттаевич (Гусейнов), включить и замминистра образования РД".

Глава Дагестана отметил, что недостроенные социально важные объекты, строительство которых было заморожено многие годы, говорит о неспособности власти. "Мы сейчас начинаем их достраивать и ставить на учёт, и люди это видят. Дети пойдут в школу, больные смогут удобно добраться до больницы, появятся рабочие места. Вдумайтесь, в какое время мы живём, и как много можем сделать. За республиканские средства мы проводим воду, а за федеральные - создаём мощные очистные сооружения. Это очень важно. Мы с вами с 2108 года увеличили бюджет на 39 млрд. Спасибо всем!", - заключил Глава Дагестана.