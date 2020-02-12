В.Васильев: «Тех, кто до сих пор пытается «ловить рыбку в мутной воде», будут привлекать к уголовной ответственности нещадно»

Во вторник, 11 февраля, в рамках еженедельного рабочего совещания с руководителями органов государственной власти Дагестана, прошедшего под руководством Главы региона Владимира Васильева, обсуждены принимаемые меры по ликвидации аварий на электрических сетях и обеспечению безопасного и бесперебойного электроснабжения в республике.

Тема эта приобрела актуальность и была вынесена на рассмотрение первых лиц региона в связи с произошедшими несколькими днями ранее массовыми отключениям электроснабжения потребителей на территории Дагестана.

В результате накопившихся за несколько десятков лет серьезных проблем в электросетевом комплексе республики в горной и низменной зонах Дагестана в период с 4 по 9 февраля 2020 обесточенными оказались 249 населенных пунктов, в зону отключения попало почти 260 тыс. человек и 323 социально-значимых объекта. Таким образом полное либо частичное отключение электроснабжения с разной периодичностью произошло на территориях 45 муниципальных образований, перестали работать 62 фидера и 1481 трансформаторная подстанция.

Способствовали ЧС, по словам специалистов, неблагоприятные погодные условия - сильный ветер с порывами до 25- 28 м/сек и дождь со снегом.

По информации и.о. министра промышленности и энергетики РД Арслана Арсланова, доложившего о реагировании и проведенной работе по устранению аварий, с первых минут был введен особый режим для подразделений АО «ДСК», в экстренном порядке организованы аварийно-восстановительные мероприятия. Для ликвидации технологических нарушений было задействовано 76 ремонтных бригад общим составом 262 человек и 79 единиц спецтехники. По мере необходимости к ликвидации последствий аварий привлекались силы и средства республиканского МЧС.

В этот же день также проведено оперативное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в республике, по результатам которого ответственным руководителям поручено принять незамедлительные меры по ликвидации последствий аварий на линиях электропередач и обеспечить бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и при этом обратить внимание на предполагаемое ухудшение погодных условий в ближайшие дни.

Среди главных причин случившегося и.о.министра промышленности и энергетики Дагестана назвал неудовлетворительное техническое состояние электросетевого хозяйства региона - электрические сети и подстанции изношены более чем на 70%. «В то же время потребление электроэнергии за последние 10 лет возросло в 1,6 раза. И особо интенсивный рост потребления наблюдается в горных негазифицированных районах, где населением массово используется электроэнергия в целях отопления. А потому сети работают на пределе пропускной способности, особенно в зимнее время. В итоге усиление ветра повредило старые опоры и способствовало перехлесту и обрыву проводов», - пояснил Арсланов.

При этом было отмечено, что ПАО «Россети» по завершении учений оставили в республике 70 единиц техники, кроме того, было дополнительно приобретено 52 единицы спецтехники, а также защитные костюмы для персонала.

Комментируя, Владимир Васильев обратился за разъяснениями к энергетикам.

«В 2019 году Председатель Правительства России подводил итоги, и тогда было отмечено, что в республике в результате проведенных Россетями учений сократились случаи аварий и отключений. В этом году этого не наблюдается? В Карабудахкентком, Буйнакском районах – там, где работали бригады энергетиков, тем не менее процент отключений проявился больше. Хорошо бы разобраться, как может быть перехлест проводов после проведенных учений, если это действительно происходит. Или это только на старых линиях?», - задал вопрос Васильев.

Со своей стороны управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Владимир Сыщиков уверенно заявил, что на тех линиях, где проводились ранее работы, аварийных отключений не произошло. Другое дело, что в тех районах, где проводилась работа в рамках первого и второго этапов учений Россетей, по объективным причинам, в том числе и временным, были охвачены не все участки электрокомплекса. По Буйнакску, например, только 30 % сетей попали под реконструкцию. Но та большая программа, намеченная для реализации, высказал мнение Сыщиков, в последующем позволит существенно снизить аварийность в энергосетевом комплексе. «Что касается 370 млн руб., которые ежегодно вкладываются в качестве ремонтной составляющей, не улучшают ситуацию. Они могут пойти на замену трансформаторов, которые перегружены сегодня. Но глобально изменить положение за их счет невозможно, учитывая, что сетевое хозяйство республики нуждается в настоящее время в сумме, составляющей почти 90 млрд руб.», - рассказал управляющий директор ДСК.

«Но почему жители, которые «запитаны» от этих объектов, действительно, находились без электроэнергии? Дело в том, что начинали реконструкцию снизу, основная цель была улучшение качества подаваемой энергии. Сети, которые непосредственно подавали электроэнергию в домовладения, были в ужасном состоянии. Мы их заменили на СИП. Но та высокая сеть, которая питает эти объекты, подвергалась ветровым нагрузкам, так как на нее не распространялись пока учения», - детализировал Сыщиков.

Касаясь непосредственно действий ДСК в аварийных условиях, руководитель компании сообщил, что ликвидация ситуации происходила в течение светового дня, и основная масса потребителей была «запитана» энергией в самые короткие сроки. «Усложнялась ситуация при устранении аварий тем, что при ветре, превышающем 15 м/с, по всем правилам запрещено подниматься на опору или на краны. Первым повреждениям подверглись горные районы – там зачастую нам приходилось работать без применения техники, а затем в Хасавюртовской зоне – мы уже были готовы к урагану и, соответственно, к оперативному устранению его последствий. Считаю, что коллектив ДСК справился с задачами успешно – средний показатель устранения неполадок в этом году составил около 2 часов. Аварийный запас необходимых материалов есть в полном объеме, даже превышает ранее имевшийся в Дагестане. Сказать, что чего-то не хватило, и это послужило продлению сроков восстановительных работ, я не могу», - констатировал Сыщиков.

«Вы все - профессионалы. Прорабатывайте все возникающие вопросы. Я говорил с гендиректором ПАО «Россети» Павлом Ливинским, если будет необходимо, они пришлют специалистов и изучат, что происходит. Вы как специалисты совместно продумайте и решите все вопросы, в том числе и касающиеся хранения резервных материалов. Такая ситуация, как сегодня, людей, желающих работать и стремящихся к достижению практического результата, приводит к целому ряду системных решений. Надеюсь, такие решения будут. Но просто так все это не пройдет. Для чего проводились учения? Мы заявились на огромную сумму – 35 млрд руб. на приведение в нормативное состояние энергосетевого комплекса республики. Должен быть результат, который реально почувствуют люди. Вы говорите о том, сколько бригад работает над устранением аварий, сколько задействовано техники. А людям в это время не на чем разогреть детское питание. Не должно быть такого, чтобы обеспечение газом и электроэнергией зависело от природных факторов или воли недобросовестных людей, которые не думают о безопасности других, подключаясь незаконно, нарушая все нормы, к источникам энергоресурсов. Мы вместе должны проанализировать положение дел и принять меры, которые позволят впредь избежать таких масштабных ситуаций с негативными последствиями», - скоординировал коллег на исполнение главных задач руководитель республики.

Нацеливая на эффективную работу, Глава региона призвал руководителей структур к активному взаимодействию и использованию неформального подхода к делу, привлекая, к примеру, добровольных помощников, меняя, при необходимости, законодательство. Важным пунктом в достижении успеха, считает Владимир Васильев, может стать также работа на предупреждение – имея карту предполагаемых аварий, в районах с наиболее аварийно-опасными сетями необходимо организовать быстрый доступ к резервным материалам для устранения повреждений.

Среди возможных решений был озвучен положительный опыт зарубежных стран по проведению всех коммуникаций под землей. Владимир Васильев поддержал инициативу, призвав подавать соответствующие предложения для реализации их, как минимум, в тех зонах, где отмечаются особые природные условия.

«Такой опыт у нас уже есть в Казбековском районе, где на определенном участке были постоянные обрывы. Проложили сети под землей и забыли об этом. Да, мы заплатим за эту работу чуть дороже, но потом годами не будем к этому возвращаться, и люди скажут вам «спасибо!». Время пришло не просто сидеть на работе и жаловаться на трудности, а добиваться качественных изменений по направлению своей деятельности», - обратился к участникам совещания Глава Дагестана.

Не оставил без внимания Владимир Васильев и другую сторону вопроса, напомнив в очередной раз об ответственности за недобросовестное исполнение своей работы: «Правоохранители работают – и вы это видите. Тех, кто до сих пор пытается «ловить рыбку в мутной воде», будут привлекать к уголовной ответственности нещадно. Закон будет работать! Имейте в виду. Кроме того, мы последовательно будем бороться с теми, кто ворует газ или электроэнергию. Это не обсуждается. И давайте говорить о повышении ответственности тех, кто самовольно врезается в систему газо- и энергоснабжения, самовольно подключается, а итогом становятся трагедии с человеческими жертвами. Давайте их наказывать, если люди по-доброму не понимают. Никто, кроме нас, системного решения не только не найдет, но и не реализует. Главное для нас сейчас, чтобы люди не страдали и не гибли».

В рамках обсуждения Глава региона также поручил завершить в ближайшее время решение вопроса, связанного с бесхозяйными сетями, поставив их на учет в муниципалитетах. Отдельно темой была работа в направлении устранения случаев бездоговорного потребления электроэнергии, несущего собой такие последствия, как перегрузка оборудования электросетевого хозяйства. Незаконные потребители отключаются, и мероприятия эти стартовали со столицы республики.