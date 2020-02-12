Глава Дагестана поручил усилить меры по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования

Глава Дагестана Владимир Васильев поручил органам власти и ответственным службам республики усилить меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомого и внутриквартирного газового оборудования. Данный вопрос был затронут сегодня в ходе еженедельного рабочего совещания.

Владимир Васильев напомнил, что система газообеспечения Дагестана находится в очень сложной ситуации, поэтому к решению данного вопроса следует подойти системно. «Если по электроэнергии у нас еще есть какие-то системные подвижки, то по газу их нет. Нас сегодня волнует вопрос о состоянии и мерах по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – это вопрос жизнеобеспечения людей, на нем нам следует сосредоточиться», - нацелил он участников совещания.

С основным докладом по данному вопросу выступил курирующий зампред Правительства Дагестана Владимир Лемешко.

Он привел динамику по республике за последние несколько лет: в 2016 году всего произошло 11 происшествий, в результате которых пострадало 60 человек, в 2017 году – 18 (пострадало 51 человек), в 2018 году – 36 (пострадало 74 человек), в 2019 году – 25 (пострадало 48 человек). За январь-февраль текущего года отмечено 18 происшествий, в результате которых пострадало 40 человек.

Среди главных причин возникновения аварийных происшествий, влекущих за собой риски жизнь и здоровью граждан, вице-премьер назвал недостаточную работу по диагностированию технического состояния газовых приборов, истечение нормативного срока эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также несоблюдение потребителями правил пользования газом.

Было отмечено, что по законодательству газоснабжающей организации запрещено заключать договора поставки газа при отсутствии договора технического обслуживания ВДГО со специализированной организацией, однако газоснабжающие организации зачастую пренебрегают этими правилами. «Поставка газа при отсутствии договоров технического обслуживания приводит к рискам возникновения происшествий, так как в таком случае не проводится комплекс необходимых подготовительных работ», - пояснил Лемешко.

Он далее напомнил, что имеет место и проблема отказа потребителей от заключения договоров ВДГО и ВКГО, которую усугубляет неисполнение газораспределительными организациями обязательств по договорам или же формально подходят к их исполнению.

Продолжая, вице-премьер рассказал, что в настоящее время у потребителей газа в многоквартирных домах установлено около 70% морально устаревшего и изношенного газоиспользующего оборудования, не отвечающего современным требованиям безопасности. «В этой ситуации, актуальность проблемы отсутствия договоров ВГДО и ВКГО между потребителями и газораспределительными организациями или их неисполнения носит критический характер. Кроме того, выполнение договорных обязательств со стороны газораспределительных организаций находится на критически низком уровне», - констатировал он.

В этой работе, отметил Лемешко, одним из важных направлений является разъяснительная работа с населением о необходимости заключения договоров технического обслуживания с обязательным вручением памяток по безопасному использованию газа в быту.

В ходе обсуждения руководитель Государственной жилищной инспекции по Дагестану Али Джабраилов рассказал о проводимой контрольно-надзорной работе в этом направлении. Было отмечено, что Госжилинспекцией республики совместно с представителями ГУ МЧС России по Дагестану, специализированных газовых организаций и управляющих организаций во дворах многоквартирных домов регулярно проводятся разъяснительные мероприятия с жильцами по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования. В ходе таких встреч гражданам разъясняют о необходимости заключения договора на техническое обслуживание и допуска представителей газовых служб к ВКГО и о возникающих последствиях в случае отказа допуска или уклонения от технического обслуживания газового оборудования.

Кроме того, в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, Хасавюрт проведены семинары – совещания с участием представителей органов местного самоуправления, газораспределительных организаций, ГУ МЧС России по РД, управления Ростехнадзора и управляющих организаций, посвященных мерам по обеспечению безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО.

За истекший год ГЖИ проводились проверки безопасности использования и содержания ВДГО и ВКГО, а также технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Проверками были охвачены все организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, по результатам которых выдано 335 предписаний, из них в срок исполнено 307 предписаний. По неисполненным 28 предписаниям, материалы административных дел направлены на рассмотрение в мировые суды.

Отмечалось, что в многоквартирных домах практически не отмечаются взрывы бытового газа и отравления угарным газом, проблемы в основном возникают в частных секторах, где жильцы незаконно подводят газ в дома.

Глава Дагестана подверг критике проводимую разъяснительную работу с населением, заявив, что все ответственные службы должны постоянно встречаться с населением, говорить о необходимости заключать договора и объяснять для чего это нужно.

«В этом зале собрались все, кто может навести порядок в этом вопросе. Сегодня идут негативные процессы, а мы ничего противопоставить не можем. Вот мы недавно рассматривали вопрос гибели и причинении вреда здоровью на дорогах. Когда ответственные руководители докладывают, они хорошо понимают, что происходит, и принимаются меры для улучшения ситуации. Буквально в ближайшие дни у нас будет еще одно решение по данному вопросу. Так же должна быть поставлена работа в этом вопросе. Если не будем решать вопросы, то, как власть, мы ничего не стоим», - заявил Васильев.

Руководитель Дагестана подчеркнул, что необходимо применять такие механизмы, которые позволят эффективно работать с поселениями в части пользования бытовым газом. Также было отмечено, что с людьми надо работать и в выходные дни, когда они бывают дома.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов со своей стороны рассказал, что с начала текущего года по линии газоснабжения составлено около 1 тыс. протоколов на лиц, которые не подключены к газовой службе. После повторных проверок возбуждено около 200 уголовных дел. «Фактически в течение двух лет мы занимаемся проблемами газовых служб. В сутки мы составляем 30-35 протоколов по незаконному подключению, а газовая служба только по 20 из них проводит обрезку, то есть пресекает потребление газа. Фактически эта служба бежит за нами, хотя она должна идти впереди всех. Это их товар, которые они должны реализовать населению и получить соответствующую прибыль», - отметил глава МВД Дагестана.

Он подчеркнул, что недобросовестное отношение ответственных служб к своим обязанностям приводит к тому, что большое количество дагестанцев получают судимости по уголовно наказуемым преступлениям.

«Получается, что у нас правоохранительные органы применяют закон, а вы профилактикой не занимаетесь. Давайте проанализируем, что происходит, потому что процесс идет, газовщики поставляют услугу опасную для жизни, и не контролируют ее, реализуют часть газа нелегально. Это все преступления. Мы боремся с преступниками, но профилактикой не занимаемся», - заявил в этой связи Васильев, обращаясь к участникам совещания.

Он подчеркнул, что будет дана оценка всем ответственным службам, проведен тщательный анализ руководителей на предмет соответствия их занимаемым должностям. «Нам нужны люди, которые могут не просто констатировать проблемы, а решать задачи», - заявил руководитель Дагестана.

Он предложил взять один проект и на конкретном примере показать всем, что можно не только ставить задачи, но и реализовать их. «Это работает! Если ничего не делать, то мы будем жить так же, как живем. Мы должны соединить ресурсы и добиваться результатов. Больше не получится просто отсиживаться», - подчеркнул Васильев.

По данному вопросу выступил также генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Валерий Кантеев.

Он рассказал, что в настоящее время подготовлена программа по повышению эффективности эксплуатации договоров, которая охватывает ряд направлений. К примеру, планируется провести большую образовательно-просветительскую работу с населением, в том числе со школьниками. Также будут включены вопросы, касающиеся несертифицированного оборудования. За короткий период было отключено более 1,1 тыс. таких оборудований. Данная работа приостановлена в период отопительного сезона, но будем возобновлена в летний период.

О том, какая работа проводится по обсуждаемому вопросу министерством чрезвычайных ситуаций, рассказал заместитель начальника Главного Управления МЧС по Дагестану Олег Халилов. По его словам, ведомством ежегодно совместно с ГЖИ, газовыми службами и волонтерами проводятся мероприятия по недопущения возникновения хлопков и отравлений угарным газом. «С начала этого году у нас произошло два случая взрыва газа, но в то же время по сравнению с предыдущим периодом увеличились случаи отравления угарным газом. Это очень сложная проблема, которую нужно решать совместными усилиями», - подчеркнул выступающий.

Он сообщил, что специалисты ведомства в обязательном порядке проводят инструктажи по эксплуатации газового оборудования. С этой целью уже обследовано более 1,5 тысяч домовладений. Кроме того, специалисты также принимают участие в сходах граждан поселений, где ведут разъяснительную работу.

Халилов предложил на базе одного из городов создать пилотный проект по мониторингу ситуации по эксплуатации газового оборудования.

Владимир Васильев поддержал инициативу и получил в короткие сроки подготовить необходимый проект. «Очевидно, что нужна координация действий всех участников процесса. Почему мы беремся за пилотный проект? Все сразу мы не профинансируем, у нас в этом сложности есть, но пилотный проект мы сможем обеспечить», - отметил он.

По итогам обсуждения принято решение реализовать пилотный проект в Махачкале, где сосредоточено большее количество потребителей газа и имеется много сложностей в пригородных поселках.