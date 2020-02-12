Благодаря этой программе в 2018 году в нашем районе были капитально отремонтированы школы в селениях Аялизимахи и Маммаул, в 2019-м - , Дегвинская и Канасирагинская школы. Все работы проходили под контролем Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. В этих образовательных учреждениях были проведены праздничные мероприятия по случаю открытия после окончания капитального ремонта.

Дагестанский проект «100 школ» признан одним из лучших по итогам всеобщего голосования в рамках конкурса лучших социально-экономических практик. Всего на оценку общественности было представлено 380 практик с 77 регионов России. По итогам голосования дагестанский проект занял второе место в компетенции «Социальное благополучие». Финансирование проекта трехсторонее: за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также пожертвований со стороны меценатов. Отметим, что последний пункт является обязательным для участия в конкурсе. Для всех четырех школ нашего района, вошедших в проект, спонсорскую помощь оказывал депутат Государственной Думы РФ Мурад Гаджиев.

В этом году Сергокалинский район также намерен принять участие в проекте, в его рамках планируется капитально отремонтировать школы в селениях Ванашимахи и Кичигамри. Уважаемые земляки, выходцы из Сергокалинского района, у вас сегодня есть возможность сделать доброе дело для своей малой Родины, оказать помощь школам для участия в этом проекте. Любая помощь, оказанная вами, останется в памяти тех, кто на себе эту поддержку почувствовал. Сергокалинцев всегда отличало неравнодушное отношение к общественной жизни района, патриотизм. Надеемся, что наши успешные земляки не останутся в стороне от жизни родного им района и внесут свои имена в его славную летопись.