ЗАМАНА - Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта "100 школ"

Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта "100 школ"

Автор
12 февраля, 2020. Среда 10:31
Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта &quot;100 школ&quot;
В течение предыдущих двух лет в Сергокалинском районе был успешно реализован проект "100 школ". Проект инициирован Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым и направлен на поддержку местных инициатив муниципалитетов по обновлению материально-технического состояния школ. 
Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта "100 школ"
Информация
Благодаря этой программе в 2018 году в нашем районе были капитально отремонтированы школы в селениях Аялизимахи и Маммаул, в 2019-м - , Дегвинская и Канасирагинская школы. Все работы проходили под контролем Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. В этих образовательных учреждениях были проведены праздничные мероприятия по случаю открытия после окончания капитального ремонта. 
Дагестанский проект «100 школ» признан одним из лучших по итогам всеобщего голосования в рамках конкурса лучших социально-экономических практик. Всего на оценку общественности было представлено 380 практик с 77 регионов России. По итогам голосования дагестанский проект занял второе место в компетенции «Социальное благополучие». Финансирование проекта трехсторонее: за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также пожертвований со стороны меценатов. Отметим, что последний пункт является обязательным для участия в конкурсе. Для всех четырех школ нашего района, вошедших в проект, спонсорскую помощь оказывал депутат Государственной Думы РФ Мурад Гаджиев.
В этом году Сергокалинский район также намерен принять участие в проекте, в его рамках планируется капитально отремонтировать школы в селениях Ванашимахи и Кичигамри.  Уважаемые земляки, выходцы из Сергокалинского района, у вас сегодня есть возможность сделать доброе дело для своей малой Родины, оказать помощь школам для участия в этом проекте. Любая помощь, оказанная вами, останется в памяти тех, кто на себе эту поддержку почувствовал. Сергокалинцев всегда отличало неравнодушное отношение к общественной жизни района, патриотизм. Надеемся, что наши успешные земляки не останутся в стороне от жизни родного им района и внесут свои имена в его славную летопись.     

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top