Начался приём документов для кадрового резерва

Объявляется конкурс о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского района "Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район".

На основании федерального и республиканского законодательства Собранием депутатов МР "Карабудахкентский район" принято решение №201 от 27.12.2019 года и постановлением Главы МР "Карабудахкентский район" №76-Вн-69-20 от 05.02.2020 года объявляется конкурс о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского района "Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район".

Прием документов продлится с 10.02.2020 по 02.03.2020 включительно.

С Положением о кадровом резерве и другой документацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР "Карабудахкентский район" по ссылке http://www.bekenez.ru/about/md.php