Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности

В орган госжилнадзора требуется главный специалист – эксперт (инспектор) отдела надзора за капитальным ремонтом жилого фонда и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля (категория «специалисты», старшая группа должностей).

Отметим, что в конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации. Претендент на должность главного специалиста – эксперта должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования по направлениям подготовки к бакалаврам, магистрам и специалистам: «Юриспруденция», «Экономика», «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное управление», «Архитектура и строительство», «Техника и технологии строительства», «Строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

2) без предъявления требований к стажу;

3) знание федерального и регионального законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела; законодательства в сфере капитального строительства и капитального ремонта: принципов, методов, технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов, назначений и технологий организации проверочных процедур; института предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; процедуры организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; мер, принимаемых по результатам проверки; плановых осмотров; основания проведения и особенности внеплановых проверок; основ законодательства о противодействии коррупции; основ делопроизводства и документооборота; знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий.

4) наличие навыков проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок (обследований); формирование и ведение реестров, перечней, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий; осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов.

Изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в ГЖИ Дагестана следующие документы:

а) личное заявление на участие в конкурсе;

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению (медицинская справка по форме №001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);

е) копии документов воинского учета (при наличии);

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

з) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (ИНН);

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента Республики Дагестан от 27 октября 2009 г. № 250 (форма справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460);

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

л) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Государственный гражданский служащий Республики Дагестан, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Государственную жилищную инспекцию Дагестана следующий документ:

заявление на имя руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан и заполненную, подписанную, заверенную кадровым подразделением государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р с фотографией.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Указанные документы представляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приёме. Документы на участие в конкурсе принимаются от претендентов с 10 февраля по 1 марта 2020 года, кроме выходных и праздничных дней. Это первый этап конкурса. На втором и третьем этапах, которые состоятся 19 марта, будет проведено компьютерное тестирование и индивидуальное собеседование. По их результатам определится победитель конкурса.

Адрес места приёма документов:

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, 58, 4 этаж, каб.№17 (отдел правовой работы и государственной службы), тел. 8(8722) 51-73-18 (доб.109), с 10:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.