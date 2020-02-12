ЗАМАНА - Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности

Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности

Автор
12 февраля, 2020. Среда 10:25
Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности

Государственная жилищная инспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РД.

Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Информация

В орган госжилнадзора требуется главный специалист – эксперт (инспектор) отдела надзора за капитальным ремонтом жилого фонда и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля (категория «специалисты», старшая группа должностей).

Отметим, что в конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации. Претендент на должность главного специалиста – эксперта должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования по направлениям подготовки к бакалаврам, магистрам и специалистам: «Юриспруденция», «Экономика», «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное управление», «Архитектура и строительство», «Техника и технологии строительства», «Строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

2) без предъявления требований к стажу;

3) знание федерального и регионального законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела; законодательства в сфере капитального строительства и капитального ремонта: принципов, методов, технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов, назначений и технологий организации проверочных процедур; института предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; процедуры организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; мер, принимаемых по результатам проверки; плановых осмотров; основания проведения и особенности внеплановых проверок; основ законодательства о противодействии коррупции; основ делопроизводства и документооборота; знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий.

4) наличие навыков проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок (обследований); формирование и ведение реестров, перечней, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий; осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов.

Изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в ГЖИ Дагестана следующие документы:

 

а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении без уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению (медицинская справка по форме №001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);
е) копии документов воинского учета (при наличии);
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
з) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (ИНН);
и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента Республики Дагестан от 27 октября 2009 г. № 250 (форма справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460);
к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
л) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

 

Государственный гражданский служащий Республики Дагестан, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Государственную жилищную инспекцию Дагестана следующий документ:

заявление на имя руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан и заполненную, подписанную, заверенную кадровым подразделением государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р с фотографией.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Указанные документы представляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приёме. Документы на участие в конкурсе принимаются от претендентов с 10 февраля по 1 марта 2020 года, кроме выходных и праздничных дней. Это первый этап конкурса. На втором и третьем этапах, которые состоятся 19 марта, будет проведено компьютерное тестирование и индивидуальное собеседование. По их результатам определится победитель конкурса.

Адрес места приёма документов:

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, 58, 4 этаж, каб.№17 (отдел правовой работы и государственной службы), тел. 8(8722) 51-73-18 (доб.109), с 10:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top