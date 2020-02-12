Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

Под руководством заместителя министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджиамина Рамалданова сегодня, 11 февраля, состоялось совещание по вопросу внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения баз данных.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона.

Напомним, по поручению руководства республики региональным Минэкономразвития проводится работа по созданию электронной базы данных, включающей в себя информацию о социально-экономическом развитии муниципальных образований и Республики Дагестан в целом.

Гаджиамин Рамалданов, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что система позволит систематизировать и упростить процессы разработки, анализа, мониторинга, оценки эффекта показателей, представляемых органами исполнительной власти.

«Все эти процессы намного облегчатся, система позволит максимально снизить трудовые затраты. Цель программы – существенно упростить процесс работы. Это касается подготовки статистической отчётности, анализа данных по муниципальным образованиям, мониторинга выполнения каких-либо показателей и т.д.», - сказал Рамалданов.

Было отмечено, что АИС позволит сократить сроки сбора и согласования информации от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также сократить сроки подготовки аналитической отчётности.

Разработчиком системы уже реализована возможность создания баз данных по показателям социально-экономического развития муниципалитетов.

Были рассмотрены вопросы подключения республиканских органов власти к данной системе.

В ходе совещания представители министерств и ведомств были ознакомлены с возможностями АИС. По итогам встречи им было рекомендовано дать предложения по наполнению АИС показателями и расширению ее функционала, а также определить лиц, ответственных за предоставление данных в систему от ведомства.