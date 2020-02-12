ЗАМАНА - Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

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12 февраля, 2020. Среда 10:24
Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти

Под руководством заместителя министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджиамина Рамалданова сегодня, 11 февраля, состоялось совещание по вопросу внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения баз данных.

Единая автоматизированная информационная система упростит рабочие процессы органов исполнительной власти
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 В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона.

 

Напомним, по поручению руководства республики региональным Минэкономразвития проводится работа по созданию электронной базы данных, включающей в себя информацию о социально-экономическом развитии муниципальных образований и Республики Дагестан в целом.

 

Гаджиамин Рамалданов, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что система позволит систематизировать и упростить процессы разработки, анализа, мониторинга, оценки эффекта показателей, представляемых органами исполнительной власти.

 

«Все эти процессы намного облегчатся, система позволит максимально снизить трудовые затраты. Цель программы – существенно упростить процесс работы. Это касается подготовки статистической отчётности, анализа данных по муниципальным образованиям, мониторинга выполнения каких-либо показателей и т.д.», - сказал Рамалданов.

 

Было отмечено, что АИС позволит сократить сроки сбора и согласования информации от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также сократить сроки подготовки аналитической отчётности.

 

Разработчиком системы уже реализована возможность создания баз данных по показателям социально-экономического развития муниципалитетов.

 

Были рассмотрены вопросы подключения республиканских органов власти к данной системе.

 

В ходе совещания представители министерств и ведомств были ознакомлены с возможностями АИС. По итогам встречи им было рекомендовано дать предложения по наполнению АИС показателями и расширению ее функционала, а также определить лиц, ответственных за предоставление данных в систему от ведомства.

 

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