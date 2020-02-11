Суперсовременное оборудование на сумму более 120 млн рублей установлено в Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД

Оборудование самого высокого класса на общую сумму более 120 млн рублей теперь будет помогать в диагностике и лечении пациентов Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.

Основная часть средств на такую масштабную закупку медицинской техники была выделена Минздравом Дагестана. К поступлению новой аппаратуры в РЦИБиСПИД тщательно подготовились. Капитальный ремонт и реконструкция прошли в нескольких подразделениях центра, и прежде всего – в реанимационном отделении. Провести капитальный ремонт, который отделение не видело многие годы, удалось благодаря рациональному использованию средств центра и возможностей его развития.

В настоящее время ремонтные работы завершены, а реанимационное отделение центра пополнилось большим перечнем высококлассного медицинского оборудования. 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких лучших импортных производителей, хорошо зарекомендовавшие себя на практике в Европе, 22 прикроватных кардиомонитора для постоянного динамического наблюдения за жизненно важными показателями пациентов реанимации – система централизованно передает данные мониторов в ординаторскую, что позволяет врачам отслеживать изменения в состоянии больных практически моментально. Для более точного дозирования препараты, требующие медленного введения, теперь будут поступать тяжелобольным через специальные шприцевые насосы – инфузоматы. Отделение пополнилось десятью современными функциональными кроватями, на четырех из которых можно при помощи пульта до тонкостей регулировать положение пациента (вертикализация, подъем и спуск головного или ножного конца, сгибание ног и тд), а еще – высокотехнологичные дефибрилляторы и каталки, специальный подъемник для пациентов с повышенной массой тела, противопролежневые матрасы и матрасы, согревающие детей в шоковом состоянии при гипотермии.

Чистые светлые палаты, удобные посты медицинских сестер, современные отделочные материалы – всё это не просто повышает комфорт нахождения в реанимационном отделении для пациентов и облегчает работу медиков, но и соответствует санитарным нормам. В реанимационном отделении ведется контроль за температурой и влажностью воздуха в любое время года, для этого проведены системы кондиционирования. Также в круглосуточном режиме работают аппараты, обеззараживающие воздух в палатах и коридоре.

Кроме того, в каждом корпусе РЦИБиСПИД теперь есть собственный современный рентген-аппарат и аппарат УЗИ, чтобы больных не приходилось выводить из здания к месту исследования. Новую технику получили также прачечная центра, аптечный и продуктовый склады и кухня.

Переносные рентген-аппарат и современный аппарат ультразвуковой диагностики, в том числе с системой наведения дистанционным пультом, значительно облегчают точную диагностику сложных клинических случаев, когда, например, пациент малоподвижен или находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Случаев излечения таких тяжелых пациентов в центре немало. Но именно при инфекционной патологии часто время спасения идет на минуты – поэтому современный технический арсенал, полученный отделением как нельзя кстати. Сами врачи отмечают, что выявить очаг и поставить верный диагноз, когда под рукой есть аппарат с такой четкой визуализацией, значительно проще. А современная наркозно-дыхательная аппаратура и функциональные кровати на дистанционном управлении облегчат уход и лечение самых тяжелых пациентов.

Помимо закупки нового оборудования руководством РЦИБиСПИД ведется постоянная работа по подготовке квалифицированных кадров. Специалисты центра регулярно обучаются на курах повышения квалификации в лучших инфекционных клиниках страны с последующей сдачей экзаменов по специальности. Часто РЦИБиСПИД посещают ведущие инфекционисты и эпидемиологи страны, которые находятся на постоянной дистанционной связи с коллегами из Дагестана и, при необходимости, участвуют в проводимых в центре консилиумах. Телемедицина в РЦИБиСПИД, как с федеральными центрами, так и с целью консультации сложных пациентов в районах и городах нашей республики, давно уже стала повседневным делом.