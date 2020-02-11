ЗАМАНА - Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

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11 февраля, 2020. Вторник 11:24
Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

Сегодня, 11 февраля, заключительный день онлайн-голосования по выбору целей расходования гранта в 1,267 млрд рублей.

Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!
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 Напомним, общественное обсуждение направлений освоения гранта в республике проводится по инициативе Главы РД Владимира Васильева.

 

Грант, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р, выделен региону за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъекта.

 

Старт второму этапу (онлайн-голосованию) был дан 28 января. Варианты для включения в перечень для голосования предложили жители республики.

 

На первом этапе из 11 тыс.97 предложений выбрано 48 по 13-ти отраслевым направлениям: «жилье и городская среда», «ЖКХ», «дороги», «здравоохранение», «образование», «сельское хозяйство», «туризм», «предпринимательство», «культура, наука, искусство», «строительство», промышленность», «экология», «прочее».

 

Пользователи могут выбрать наиболее правильное по их мнению предложение по расходованию гранта в одной и более отрасли, при этом выбрать в каждом разделе можно только один вариант.

 

Для защиты от накрутки голосов выбрана форма голосования, предусматривающая наличие у пользователей учетной записи на портале Госуслуг.

 

Голосование активно на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин (Республика Дагестан)», а также на сайте Минэкономразвития РД.

 

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