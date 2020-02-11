ЗАМАНА - Правовое Управление АГиП РД опровергло статью газеты «Новое дело»

Правовое Управление АГиП РД опровергло статью газеты «Новое дело»

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11 февраля, 2020. Вторник 10:29
Правовое Управление АГиП РД опровергло статью газеты «Новое дело»

«Новое дело» опять обвинили в дезинформации читателей. Правовое Управление Администрации Главы и Правительства  Республики Дагестан выступило с опровержением данной статьи.

Правовое Управление АГиП РД опровергло статью газеты «Новое дело»
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"Размещённая газетой «Новое дело» 11 февраля 2020 года в 0 часов 5 минут статья «Администрация Главы Дагестана проиграла спор Федеральному казначейству» является откровенной ложью.  10 февраля 2020 года Управление Федерального казначейства отказалось от своей апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда РД от 22 ноября 2019 года по делу А15-4659/2019, которым было удовлетворено заявление Администрации Главы и Правительства РД и признано недействительным представление Управление Федерального казначейства по РД. 10 февраля 2020 года 16-й апелляционный суд принял отказ от апелляционной жалобы и прекратил производство по делу", - говорится в тексте заявления.

 

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