В нем голос за кадром дает указание наряду ДПС, чтоб к 4 часам дням они оформили "7 материалов за ремни безопасности, 2 материала за остановку по первой части и 1 материал по пленочным покрытиям. В четыре часа ровно Кафару звоните, что это все есть у вас, потом отступаете. Если нету, Кафар пока команду не даст, никто отсюда не уходит".

"Конкретная дата и лица установлены. Министерством проводится служебная проверка, в ходе которой сотрудникам будет дана соответствующая оценка. Со своей стороны хочу заверить, что ни руководством МВД республики, ни Управление Госавтоинспекции задачи по выявлению конкретного количества правонарушений в области обеспечения безопасности дорожной движения не ставилось и не ставится. Для Госавтоинспекции основной задачей было и остается предупреждений дорожно-транспортных проишествий, профилактика правнонарущений, а не их количество".