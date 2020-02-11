ЗАМАНА - В Госавтоинспекции РД прокомментировали скандальное видео

В Госавтоинспекции РД прокомментировали скандальное видео

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11 февраля, 2020. Вторник 08:41
В Госавтоинспекции РД прокомментировали скандальное видео

Начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин прокомментировал видео инструктажа наряда патрульно-постовой службы, появившегося в сети и растиражированного крупными дагестанскими инстаграм-пабликами.

В Госавтоинспекции РД прокомментировали скандальное видео
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 В нем голос за кадром дает указание наряду ДПС, чтоб к 4 часам дням они оформили "7 материалов за ремни безопасности, 2 материала за остановку по первой части и 1 материал по пленочным покрытиям. В четыре часа ровно Кафару звоните, что это все есть у вас, потом отступаете. Если нету, Кафар пока команду не даст, никто отсюда не уходит".

"Конкретная дата и лица установлены. Министерством проводится служебная проверка, в ходе которой сотрудникам будет дана соответствующая оценка. Со своей стороны хочу заверить, что ни руководством МВД республики, ни Управление Госавтоинспекции задачи по выявлению конкретного количества правонарушений в области обеспечения безопасности дорожной движения не ставилось и не ставится. Для Госавтоинспекции основной задачей было и остается предупреждений дорожно-транспортных проишествий, профилактика правнонарущений, а не их количество".

 

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