Дагестан готов стать пилотным регионом по сокращению объектов незавершенного строительства

Владимир Васильев заявил о готовности Дагестана в реализации новых механизмов сокращения объектов незавершенного строительства.

«В первую очередь нами взяты объекты с наиболее высокой степенью готовности. В 2019 году возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства. В текущем году запланировано возобновить строительство еще 27 объектов. Очень отрадно, что есть понимание людей. Они видят, что все это строится у них, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе», - выразил уверенность руководитель республики.

При этом Владимир Васильев отметил, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальным в целом для страны и для Республики Дагестан, в частности. В этой связи Глава Дагестана подчеркнул, что в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов. «Отвечать нужно не только за темпы, но и результаты. Самое главное - мы создали команду руководителей, которая зарабатывает авторитет путем эффективного использования средств и решения социально- значимых задач в интересах конкретных населенных пунктов и Республики Дагестан в целом», – подчеркнул он.

Завершая свое выступление, Владимир Васильев пригласил руководителя Счетной Палаты Российской Федерации посетить Дагестан, чтобы на месте оценить проводимую работу. В ответ на приглашение Алексей Кудрин сообщил, что дата посещения региона будет известна уже в ближайшие дни.