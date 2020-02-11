ЗАМАНА - Дагестан готов стать пилотным регионом по сокращению объектов незавершенного строительства

Дагестан готов стать пилотным регионом по сокращению объектов незавершенного строительства

Автор
11 февраля, 2020. Вторник 08:21
Дагестан готов стать пилотным регионом по сокращению объектов незавершенного строительства

В понедельник, 10 февраля, Глава Дагестана, находящийся с рабочей поездкой в Москве, выступил на сессии, проводимой Счетной палатой Российской Федерации, по теме «О приоритетах развития Северного Кавказа». 

Дагестан готов стать пилотным регионом по сокращению объектов незавершенного строительства
Информация

Владимир Васильев заявил о готовности Дагестана в реализации новых механизмов сокращения объектов незавершенного строительства.

«В первую очередь нами взяты объекты с наиболее высокой степенью готовности. В 2019 году возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства. В текущем году запланировано возобновить строительство еще 27 объектов. Очень отрадно, что есть понимание людей. Они видят, что все это строится у них, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе», - выразил уверенность руководитель республики. 

При этом Владимир Васильев отметил, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальным в целом для страны и для Республики Дагестан, в частности. В этой связи Глава Дагестана подчеркнул, что в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов. «Отвечать нужно не только за темпы, но и результаты. Самое главное - мы создали команду руководителей, которая зарабатывает авторитет путем эффективного использования средств и решения социально- значимых задач в интересах конкретных населенных пунктов и Республики Дагестан в целом», – подчеркнул он. 

Завершая свое выступление, Владимир Васильев пригласил руководителя Счетной Палаты Российской Федерации посетить Дагестан, чтобы на месте оценить проводимую работу. В ответ на приглашение Алексей Кудрин сообщил, что дата посещения региона будет известна уже в ближайшие дни.

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top