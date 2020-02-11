Обсуждены перспективы выращивания кабачков и цветной капусты в Дагестане

Сегодня, 10 февраля, под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросу производства цветной капусты и кабачков в регионе.

В мероприятии для выработки механизма действий в части выращивания данных культур приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, руководители профильных ведомств, сельскохозяйственных предприятий.

Приветствовав участников совещания, вице-премьер отметил: «Несмотря на то, что республика находится в зоне, где наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания любых сельскохозяйственных культур, наши аграрии не сеют люцерну, не занимаются выращиванием масличных культур, рапса, кабачков и только единицы сажают цветную капусту».

Говоря конкретно о повышенном спросе на кабачки, Абдулмуслимов сообщил, что есть инвесторы, заинтересованные закупать этот вид культуры именно у дагестанского производителя.

В связи с чем в рамках совещания об опыте и перспективах возделывания цветной капусты и кабачков в регионе присутствующим рассказал директор Дагестанской опытной станции – филиала Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Киштили Куркиев.

Он сообщил, что ежегодно научными сотрудниками центра изучается более 30 сортообразцов цветной капусты. «Уже сейчас мы можем рекомендовать производителям те сорта, которые благоприятно можно выращивать в нашем регионе», - заверил выступающий.

Заслушав доклад, зампред расставил приоритеты: «Наша главная задача – объяснить дагестанским сельхозтоваропроизводителям, что это все можно выращивать у нас, а не покупать за границей».

Далее состоялось детально обсуждение вопросов повестки и обмен мнениями.