Заседание коллегии Счетной палаты РД прошло в Махачкале

Состоялась Коллегия Счетной палатой Республики Дагестан, на которой были обсуждены результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Агентству по предпринимательству и инвестициям РД, в том числе на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства», в работе которой приняли участие Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательствуНародного Собрания РД Мащилиев М.Г., врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гасанов Г.М.

В ходе состоявшегося обсуждения, было отмечено что по результатам контрольного мероприятия выявлены бюджетно-финансовые нарушения на общую сумму 172,2 млн. рублей, из них:

- нарушения при формировании и исполнения бюджетов, а также бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности – 10,96 млн. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 4,82 млн. рублей;

- неэффективное использование бюджетных средств – 57,82 млн. рублей;

- нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 2,82 млн. рублей;

- завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ –23,2 млн. рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 77,39 млн. рублей.

Неиспользованный остаток бюджетных средств на счете Агентства и подведомственных учреждений (по состоянию на 1 января 2020 год) составляет 788,0 млн. рублей, в том числе выделенные на реализацию национального (регионального) проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 752,2 млн. рублей, презентационно-выставочную деятельность и другие непрограммные мероприятия – 35,8 млн. рублей.

Агентством не обеспечивается выполнение требований нормативных правовых актов Правительства РД, касающихся выполнения возложенных задач и функций, а также решения имеющихся проблем в сфере торговли, поддержки и развития предпринимательства, презентационно-выставочной деятельности, формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения и сопровождения инвестиций, реализации Государственной программы РД «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы».

Проведенный анализ формирования мероприятий Государственной программы РД показал, что показатели их финансирования установлены без каких-либо расчетов, обосновывающих объемы финансирования за счет соответствующих уровней бюджетной системы, а также внебюджетных источников (в 2018 году расходы за счет внебюджетных источников фактически составили 59,9 млн. рублей, или всего 18 % от запланированного показателя -331,1 млн. рублей). При этом какие-либо документы, свидетельствующие о фактическом вложении указанных внебюджетных средств в реализацию программных мероприятий к проверке не представлены.

Не приняты должные меры по своевременному освоению предоставленных финансовых ресурсов, в результате чего не обеспечивается принцип эффективности и результативности использования бюджетных средств. Как следствие не обеспечено достижения ряда целевых индикаторов Государственной программы РД «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отсутствуют документы свидетельствующие о роли и месте ведомства, в достижении целевого индикатора «Объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации» (не представлен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, выступающих в качестве налогоплательщиков, работы, товары и услуги которых являются объектами налогообложения), что свидетельствует о формальном подходе к реализации возложенных полномочий. По данным Агентства в 2018 году целевой показатель по созданию рабочих мест выполнен на 154,7 % (при плане 106 рабочих мест создано 164). При этом не представлены документы обосновывающие и подтверждающие достижение данного результата. Также отсутствуют достоверные сведения об обеспечении поступления в бюджеты всех уровней налоговых платежей в сумме 76,6 млн. рублей, привлечения инвестиций в основной капитал в сумме 201,8 млрд. рублей, прироста инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в сумме 103,4 млн. рублей.

В нарушение законодательства о бюджетном и бухгалтерском учете, Агентством и подведомственными учреждениями не соблюдаются требования в части порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, допущены многочисленные факты необоснованных списаний товарно-материальных ценностей, денежных средств, горюче-смазочных материалов и запасных частей, неоприходования и постановки на учет (баланс) приобретенного за счет бюджетных средств имущества (основных средств и материальных запасов), искажения данных бухгалтерского учета, а также нарушения при выдаче работникам наличных денежных средств на хозяйственные нужды и командировочные расходы.

Агентством не выполняются функции уполномоченного органа, по вопросам создания, управления и обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, их финансирования, контроля за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета РД, выделенных на эти цели. В частности, общая площадь нежилых помещений, находящихся в государственной собственности и предназначенная для размещения резидентов в 3-х бизнес-инкубаторах, неиспользуемая по целевому назначению составила 1 575,4 кв. метров.

Несмотря на отсутствие в бизнес-инкубаторах официально зарегистрированных резидентов-субъектов малого и среднего предпринимательства,допущено перечисление 2-м управляющим организациям субсидий за счет республиканского бюджета РД на общую сумму 13,1 млн. рублей. Агентство и управляющие компании не располагают информацией о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших инкубационный цикл, что не позволяет определить эффективность функционирования бизнес-инкубаторов.

По состоянию на 1 января 2020 года Агентством и его подведомственными учреждениями, при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», не освоенобюджетных ассигнований в сумме 752,2 млн. рублей (из них: 376,7 млн. рублей – на создание индустриального парка «Аврора»; 72,5 млн. рублей – на оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (ГАУ РД «Центр развития предпринимательства», 303,0 млн. рублей – на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства оборудования и техники в лизинг (Фонд «Дагестанская лизинговая компания»), что привело к срыву показателей реализации национального проекта и невыполнению индикативных показателей государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Материалы о результатах контрольного мероприятия направлены в правоохранительные органы.