В Дагестане стартовал окружной форум патриотических организаций СКФО «Наша Победа»

В торжественном открытии окружного форума патриотических организаций СКФО «Наша Победа» приняли участие первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, генерал-полковник, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Обращаясь к участникам форума, Анатолий Карибов подчеркнул, что дагестанская земля испокон веков славится крепостью своих традиций, гостеприимством, сплоченностью, почитанием старших.

«Я рассчитываю на то, что общественные организации нашего региона максимально активно включатся в работу по формированию действенной системы патриотического воспитания и просвещения, внесут заметный и значимый вклад в празднование 75-летия великой победы. Общая задача всех участников форума и коллег — способствовать укреплению и развитию гражданского самосознания и чувства ответственности за свое будущее и Отечество, особенно в молодёжной среде. Проекты и предложения, которые будут выработаны в рамках этого форума, будут отражены в предлагаемой новой программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации»,

— обратился Карибов.

Им также была отмечена важность дальнейшей популяризации общественного движения «Бессмертный полк» и вовлечение в него молодых граждан. Именно они, как отметил первый зампред, и будут продолжателями и носителями истории. «Эти меры позволят противостоять искажению подлинной истории отечества.

Ещё очень важным является поддержка движения ТОКС, созданного в 70-е годы прошлого столетия с целью воссоздания летописи Великой отечественной войны. Это движение стало могучей организацией, которая глубоко чтит светлую память павших героев Отечества. Следопыты работают в архивах, ведут беседы с участниками и очевидцами тех событий», — подытожил первый вице-премьер и пожелал участникам форума продуктивной и интересной работы.

Благодарность Главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву за поддержку шествия Бессмертного полка и за заботу о ветеранах Великой Отечественной войны выразил генерал-полковник Сергей Макаров и поприветствовал участников.

«Одним из решающих факторов победы была сплоченность наших народов, нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Северный Кавказ внес достойный вклад в победу над врагом. Сразу после объявления фашисткой Германией войны СССР на Северном Кавказе стали формироваться национальные боевые отряды – 114 чечено-ингушская дивизии, 115 кабардино-балкарская дивизия, отдельно дагестанский эскадрон и 29 казачий кубанский полк, сформированный на территории Адыгеи. Всем известно имя уроженца Северного Кавказа, героя Российской Федерации Абдулхакима Исмаилова, одного из тех, кто весной 1945 года в поверженном Берлине водрузил знамя победы над Рейхстагом, 68 представителям кавказских народов было присвоено звание Героя Войны»,

— говорит Макаров.

Герой России Вячеслав Бочаров отметил, что победу создали люди и история – это в первую очередь имена людей:

«поэтому, чем больше мы будем приводить в своей работе конкретные жизненные истории, связанные с совершением героических и трудовых подвигов, тем доходчивее будет наша встреча с молодежью. Здесь, на территории СКФО, с нами воевали и польские, и прибалтийские соединения, которые там сформировали. Поэтому мы воевали за то, чтобы на земле был покой во все времена»,

— отметил он.

Затем перед участниками выступил руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.

«Всё, что здесь происходит по общественным инициативам – это прежде всего государственная работа. Этот труд направлен не для расширения личного хозяйства, а для того, чтобы в государстве что-то изменить, поправить, наладить. Чтобы что-то после нас оставить, самое главное — это, конечно, дети, основу всей нашей работы составляет будущее поколение. Не важно, что творится за рубежом, не важно, кто и как пытается там исказить нашу историю, если мы сохраним истину нашего многонационального народа, если мы не позволим запудрить мозги нашим детям, если через нашу с вами деятельность удастся сохранить единство нашей страны, то наша с вами цель достигнута»,

— заключил Хуторской.

Отметим, проект «Окружная стратегическая сессия патриотических организаций СКФО «Наша победа» реализуется с ноября 2019 года на территории Северо-Кавказского федерального округа при поддержке Фонда президентских грантов, АНО «Институт развития информационного общества», министерства по делам молодежи РД, министерства культуры РД, министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций и министерства культуры Дагестана.

Окружной форум патриотических организаций СКФО «Наша Победа» начал свою работу 7 февраля и продлится до 10 февраля. С программой форума можно ознакомиться на сайте форумнашапобеда.рф.