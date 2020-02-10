Изумруд Мугутдинова посетила объект получивший грант Минтруда Дагестана

7 февраля Министр труда и социального развития Дагестана с рабочим визитом посетила одного из победителей конкурсного отбора на грант Минтруда - Карабудахкентскую местную общественную организацию общество инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Весна». Изумруд Мугутдинова осмотрела территорию базы отдыха и ознакомилась с деятельностью учреждения.

База отдыха для указанной категории инвалидов является единственной в республике и расположена на побережье Каспийского моря. В оздоровительном комплексе созданы условия для отдыха и спортивного развития людей с ОВЗ.

В рамках реализации гранта Минтруда предусмотрено обустройство базы, а именно строительство на берегу моря комнат для инвалидов колясочников и инвалидов-ампутантов.

Отметим, что в рамках реализации постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан социально ориентированным некоммерческим организациям» Минтрудом РД в сентябре 2019 г. был объявлен конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов за счет финансовой поддержки государства.

По итогам оценки членов Конкурсной комиссии, Минтруд РД заключил договора с 11 социально ориентированными некоммерческими организациями на общую сумму 4 809,6 тыс. рублей.

В рабочей поездке главу ведомства сопровождали заместитель министра Мурада Казиева, и о начальника управления социального обслуживания Магомедрасул Омаров, руководитель районной общественной организации инвалидов-ампутантов Али Магомедова и другие.