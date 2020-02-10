В пятницу, 7 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов провел экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Дагестан.



Речь шла о массовых нарушениях электроснабжения потребителей на территории региона. Напомним, сегодня, начиная с семи утра, в ряде районов республики прошло аварийное отключение электроснабжения. Всего в зоне отключения оказалось 23 района.

«Нам необходимо разобрать ситуацию, прежде всего, ответив на вопрос, почему так много отключений, при том, что МРСК, Россети ведут активную работу по реконструкции электросетевого хозяйства республики. И второй вопрос – как мы готовы к очередному витку ухудшения погодных условий? Достаточно ли у нас сил и средств?», - обратился к коллегам Артём Здунов, предваряя обсуждение.

Подробно о положении дел на данный момент и проведенной работе проинформировал управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Владимир Сыщиков. «В течение суток было отключено 62 филлера, 1888 трансформаторных подстанций и 356 населенных пунктов. На данный момент с ситуацией мы справились, и на 18 часов остались отключенными пять линий, неполадки на которых мы планируем ликвидировать максимум за 20 часов», - сообщил он. По словам докладчика, в ликвидации аварий участвовало 73 бригады, 309 человек и 68 единиц спецтехники. Работы проведены оперативно. Главной причиной аварий было названо усиление ветра до 28 м/с, которым были повреждены опоры и оборваны провода. «Для наших сетей 25 м/с – это уже чрезвычайная ситуация. Уверенно могу заявить, что там, где проводились ранее работы, аварийных отключений не произошло», - пояснил управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания».

Премьер-министр региона уточнил, каким образом отбирались зоны для первоочередного проведения ремонтных работ, и нет ли необходимости, с учетом произошедшего, актуализировать приоритеты в пятилетней программе, определив наиболее слабые места.

Владимир Сыщиков заверил, что если бы линии электропередачи, которые уже обновлены в прошлом году в рамках учений Россетей, не подверглись бы ремонту, то они, без сомнения, в первую очередь подверглись бы аварии.

«К сожалению, сети изношены. В тех районах, где проводилась работа в рамках первого и второго этапов учений, были охвачены не все участки электрокомплекса. Это было физически и по времени невозможно. По Буйнакску, например, только 30 % сетей попали под реконструкцию. Еще раз повторюсь: именно те линии, на которых проводилась реконструкция, не подверглись аварийным отключениям. Та большая программа, которая намечена для реализации, в последующем позволит нашим сетям благополучно работать независимо от погодных условий», - прокомментировал Сыщиков.

Было отмечено, что на сегодняшний день Дагестанская сетевая компания готова к ЧС и обладает достаточным количеством сил и средств, в том числе и технических.

В режиме повышенной готовности и в тесном взаимодействии с муниципалитетами работает и МЧС республики, сформирован оперативный штаб, в который вошли спасательные службы, необходимая техника, в запасе имеются 4 мобильных генератора.

По итогам обсуждения премьер-министр Дагестана поручил Минпромэнерго республики провести анализ происходящих отключений и тех ремонтных работ, которые проводит Россети: «Убедитесь в том, что проведение ремонтных работ осуществляется именно там, где это необходимо, и в результате согласно плану за пять лет будет обеспечено качественное энергоснабжение населения республики. Сейчас надо обратить внимание на самые слабые места. Синоптики предупреждают нас об ожидаемых ухудшениях погодных условий, мы должны быть готовы к этому. Понятно, что сети изношены, и программа действует. Но люди же не должны сидеть без света. Посмотрите на зоны отключения, какие там находятся социальные объекты – школы, медучреждения, садики. В первую очередь все внимание им. В случае чего, они должны быть обеспечены временным электроснабжением. Любое отключение – и сразу информация должна быть у меня, должны работать «горячие» линии, чтобы можно было дозвониться и получить внятную помощь – делайте контрольные звонки», - расставил акценты Здунов.

Также в рамках заседания штаба внимание было уделено реконструкции котельных и проблеме резервного питания.