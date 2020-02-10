В День российской науки, 8 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов посетил Дагестанский государственный университет.



В частности, он побывал непосредственно в сердце научно-технической деятельности вуза – в таких лабораториях, как 3D-построения Всероссийского инжинирингового центра «Цифровые платформы» и АСО технологий «ФАБЛАБ».

Здесь молодые дагестанские ученые познакомили премьера со своей научной кухней, рассказав, например, в одной из лабораторий о возможности при помощи новейшего лазерного аппарата - 3D-принтера по печати металлами, укомплектованного, кстати, российскими составляющими, изготавливать изделия любой конфигурации с высокой точностью. Это могут быть как детали для космических аппаратов, так и для бытовой техники. Уже сегодня поступают заказы на изготовление комплектующих для холодильников. Среди сфер применения и медицина. Работающая всего лишь год лаборатория планирует использовать свое оборудование для изготовления имплантов. Помимо этого, на базе «Цифровой платформы» проводились образовательные программы 3D-моделирования, в результате чего было обучено более 60 молодых исследователей.

Лаборатория АСО технологий «ФАБЛАБ» работает сегодня над нанопокрытиями, в том числе и антибактериальными, трехмерных материалов. Данная разработка не только уникальна, но и актуальна для народного хозяйства, прежде всего, республики. Покрытие, которым предлагается обеспечить, к примеру, дверные ручки, вполне может предотвратить распространение инфекции, убивая практически на 90% все вредоносные микробы. Ведь, не секрет, что именно дверные ручки, за которые мы много раз за день беремся, накапливают на себе огромное количество бактерий. Таким же образом, используя антибактериальное нанопокрытие, появится возможность обезвредить водопроводную воду и воздух, поступающий из кондиционера. Также работа ведется и в части применения ноу-хау в сельскохозяйственной отрасли, прежде всего, по выпуску специально обработанных удобрений. Помимо этого, антибактериальное нанопокрытие предлагается использовать и на медицинских грыжевых сетках.

«Надо проследить, чтобы научные разработки нашли свое применение на практике, а не лежали на полках. Давайте попробуем вместе с Минздравом республики в небольшом стационаре использовать антибактериальное покрытие и проанализируем, насколько хорошо работают изобретения. Если они эффективны, будем распространять. Или, допустим, новая система обеззараживания воды, которую мы можем применить при реконструкции систем водообеспечения, а не только гиперхлорирование. Это хорошее исследование мирового масштаба с видимым положительным результатом», - предложил Артём Здунов.