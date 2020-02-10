В субботу, 8 февраля, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов встретился с молодыми исследователями республики.



Встреча, в которой участвовали ректоры вузов, представители ДФИЦ РАН, прошла на базе Центрального офиса Всероссийского инжинирингового центра «Цифровые платформы», расположенного в Научной библиотеке ДГУ.

С первых же минут общения с молодыми учеными глава дагестанского кабинета министров обозначил главные акценты предстоящего диалога: премьер признал, что наука республики с каждым днем молодеет, есть очень много интересных разработок, но при этом нацелил на то, чтобы все они были не просто фундаментальными исследованиями, но и превращались в востребованные проекты и эффективную практику.

«В последнее время в связи с реализацией национальных проектов у нас появилось много финансовых возможностей для реализации того, о чем мы раньше могли только мечтать. Но все зависит от того, насколько мы активно в эти самые проекты будем входить. Мы обошли сегодня лаборатории, очень много вопросов. Что-то уже реализовано на 100%. Есть проекты, которые лежат на поверхности и ждут реализации. Например, производство кормовой базы для скота с использованием бассейна. Профессор ДГУ заострил внимание на том, что это необходимо делать. Мы с министром образования и науки региона уже обсудили этот вопрос, впереди мартовская корректировка бюджета, у нас налажены отношения с Российским фондом фундаментальных исследований, теперь наша задача превратить эту научную разработку в проект. А для этого нужны с вашей стороны заявки, а с нашей – финансирование. Эти вопросы берем на контроль. В этом году мы участвуем во всех нацпроектах. И сегодня любые управленческие решения, которые позволяют на предприятиях использовать новые технологии, мы можем подать на финансирование, внедрить у себя и получить положительный результат. Все зависит только от нашей с вами активности. Отрадно, что наука молодеет. В этой связи очень важна работа со школьниками. Это те кадры, которые получат университеты. Работа эта, я вижу, выстроена. Сейчас очень хорошее время, когда и федеральные органы власти, и мы на уровне республики предоставляем финансовые возможности для развития. От вас ждем заявок и конкретных предложений», - обратился к молодежи Здунов.

Как отметил врио руководителя Дагестанского федерального исследовательского центра, чл.-кор. РАН Акай Муртазаев, в этом году в рамках национального проекта «Наука» были открыты две молодежные лаборатории - математического моделирования конденсированных сред в Институте физики и комплексного исследования Прикаспийского региона в ДФИЦ, где научной деятельностью занимаются 24 молодых дагестанца. Работа над проектами ведется совместно с ДГУ.

«Мы видим, что общие усилия руководства республики, научного центра и вузов республики приносят результаты. Хотелось бы, чтобы работа продолжилась. То, что зависит от нас, мы сделаем», - заверил Акай Муртазаев.

Председатель студенческого научного общества ДГУ, будущий экономист Фарида Велиева поддержала заданный тон, уверенно заявив, что вовлеченность студентов в науку из года в год растет.

«Для студентов вузов получение качественного современного образования возможно только, если студент погружен в практическую и творческую научную среду. Наша задача – мотивировать студентов, донести до каждого из них, что заниматься наукой сегодня – это очень почетно и престижно. Наши студенты все чаще принимают участие в научных форумах и конференциях, в том числе и международных, становятся победителями и призерами конкурсов и олимпиад. В 2019 году ДГУ получил статус «Лучшее учреждение высшего профессионального образования по СКФО» по итогам 12 Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета». В нашем университете сформирована достаточно сильная научная школа, которая постоянно пополняется молодыми и талантливыми людьми. И одна из задач, которую мы ставим перед собой, - приблизить науку к реальной жизни», - рассказала студентка.

В рамках встречи молодые ученые презентовали премьер-министру республики ряд проектов, которые уже реализуются в регионе. Так, изучение аспирантки физического факультета Мадины Закарьяевой посвящено новым плазменным технологиям, а «Социальная мастерская» студентки социального факультета Сабины Гебековой получила грант на форуме «Машук». Проект нацелен на внедрение инновационных подходов в системе социальной реабилитации дезадаптированных детей, в частности, речь идет о создании мимо мастерских в реабилитационных центрах для занятия прикладным творчеством, что позволит быстрее разработать сенсорные функции и мелкую моторику рук. Одна такая мастерская уже работает на социальном факультете ДГУ.

Другой, не менее социально значимый проект, заинтересовавший премьер-министра региона, был озвучен студентом 4 курса юридического института Эфенди Курумовым. Речь шла о возрождении и популяризации национальных дворовых игр. Проект «Забытые игры нашего двора» стал победителем Всероссийского грантового конкурса, проведенного на базе образовательного форума «Территория смысла». Главная особенность проекта – приобщение детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов к миру забытых игр. «Работа ведется в трех направлениях – просветительское, образовательное и игротека. Мы много общаемся с детьми, проводим выездные мероприятия в муниципальных образованиях, чтобы расширить аудиторию. Мы создали каталоги игр с их описанием и правилами проведения, раздали их по школам. Ожидаем, что благодаря этому нам удастся пробудить активный интерес к дворовым играм, к общению с друзьями и отвлечь от компьютеров», - обозначил задачи молодой юрист.

Артём Здунов со своей стороны заметил, что перспектива у проекта гораздо шире, чем кажется на первый взгляд: «Вы это общение с детьми должны использовать для их развития. Вы сумеете оторвать от гаджетов и собрать в одном месте много детей, обеспечив им свободное живое общение. И оно должно быть тематическим. Думаю, что у вас есть возможность пойти дальше, используя игры как инструмент. Вы можете провести фестиваль, объединив детей. Подобные игры – отличное средство для командообразования. Крупнейшие консалтинговые зарубежные центры берут огромные деньги с корпораций и играют с ними в эти же игры – и в «Скалки», и в «Горячую картошку», чтобы образовать команду, в которой друг друга понимают. Тема очень хорошая, ее можно развить, и тогда у нас может появиться мощный центр командообразования», - внес предложение премьер-министр.

Также, по его мнению, может быть полезным в плане формирования командного духа и развития живой речи, причем на родном национальном языке, и проект студента экономического факультета Магомеда Ибрагимова, выступающего за сохранение национальных языков, в том числе путем изучения его в игровой форме.

Помимо научных проектов, представленных студентами и аспирантами, в формате вопросов и ответов были обсуждены такие темы, как развитие научно-инновационного потенциала молодых исследователей региона, вклад науки в технологическое развитие и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики, перспективы и возможности участия Дагестана в создании НОЦ мирового уровня в рамках реализации национального проекта «Наука».

Поздравив участников встречи от имени Главы Дагестана Владимира Васильева с Днем российской науки, Артём Здунов вручил ряду молодых ученых государственные награды.