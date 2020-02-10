Сегодня, 9 февраля, в Русском драматическом театре им.М.Горького состоялась презентация проекта «Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР, героя труда России Василия Семёновича Ланового. Проект ежегодно презентуется в разных городах России, начиная с 2013 года.



На встречу со всенародно любимым артистом и общественным деятелем пришли Председатель Правительства Артём Здунов, Первый вице-премьер Анатолий Карибов, министр культуры Зарема Бутаева, представители других органов исполнительной власти, Совет ветеранов РД, военнослужащие, учащиеся кадетских классов.

Тематическая концертная программа была выстроена в виде моноспектакля с использованием личных воспоминаний артиста, включая знакомство с народным поэтом Дагестанской АССР Расулом Гамзатовым.

В ходе мероприятия артист поделился со зрителями яркими воспоминаниями военного детства, часть которого прошла на оккупированной фашистами Украине, и отдельно отметил свою работу в Театре им.Вахтангова, которому посвятил уже более 60 лет жизни.

Лановой- человек-легенда театра и кино, артист, который воплотил в своих ролях образ настоящего русского офицера, преисполненного мужеством, доблестью, честью и олицетворяющим собирательный образ поколения, победившего в той страшной войне.

Василий Семёнович рассказал зрителям о самых ярких образах в своей карьере, в том числе о ролях в культовых фильмах «Офицеры», «Петровка, 38», «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир» и т.д.

Делясь со сцены кадрами кинохроники военного времени, читая стихотворения военного содержания и дополняя все песнями военной и патриотической тематики - «Березовые сны», Марш «Бессмертного полка», «Мы за ценой не постоим» - народный любимец не оставил в зале ни одного равнодушного зрителя.

«Спасибо за такой чистый, наполненный эмоциями творческий вечер!»,- тепло поблагодарил выдающегося артиста за выступление Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов.

Мероприятие состоялось в рамках окружного форума патриотических организаций СКФО «Наша Победа» при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан и Фонда Президентских грантов.