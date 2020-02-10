ЗАМАНА - Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Автор
10 февраля, 2020. Понедельник 10:11
Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
Сегодня, 9 февраля, в Русском драматическом театре им.М.Горького состоялась презентация проекта «Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР, героя труда России Василия Семёновича Ланового. Проект ежегодно презентуется в разных городах России, начиная с 2013 года.
Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
Информация

На встречу со всенародно любимым артистом и общественным деятелем пришли Председатель Правительства Артём Здунов, Первый вице-премьер Анатолий Карибов, министр культуры Зарема Бутаева, представители других органов исполнительной власти, Совет ветеранов РД, военнослужащие, учащиеся кадетских классов.

Тематическая концертная программа была выстроена в виде моноспектакля с использованием личных воспоминаний артиста, включая знакомство с народным поэтом Дагестанской АССР Расулом Гамзатовым.

В ходе мероприятия артист поделился со зрителями яркими воспоминаниями военного детства, часть которого прошла на оккупированной фашистами Украине, и отдельно отметил свою работу в Театре им.Вахтангова, которому посвятил уже более 60 лет жизни.

Лановой- человек-легенда театра и кино, артист, который воплотил в своих ролях образ настоящего русского офицера, преисполненного мужеством, доблестью, честью и олицетворяющим собирательный образ поколения, победившего в той страшной войне.

Василий Семёнович рассказал зрителям о самых ярких образах в своей карьере, в том числе о ролях в культовых фильмах «Офицеры», «Петровка, 38», «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир» и т.д.

Делясь со сцены кадрами кинохроники военного времени, читая стихотворения военного содержания и дополняя все песнями военной и патриотической тематики - «Березовые сны», Марш «Бессмертного полка», «Мы за ценой не постоим» - народный любимец не оставил в зале ни одного равнодушного зрителя.

«Спасибо за такой чистый, наполненный эмоциями творческий вечер!»,- тепло поблагодарил выдающегося артиста за выступление Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов.

Мероприятие состоялось в рамках окружного форума патриотических организаций СКФО «Наша Победа» при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан и Фонда Президентских грантов.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top