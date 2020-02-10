Владимир Васильев принял участие в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии

В субботу, 8 февраля, Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии (БИА) под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко на площадке Академии в Болгаре. Также в работе приняли участие руководители ряда субъектов России.

Перед началом заседания для участников провели ознакомительную экскурсию. Им рассказали об истории создания Академии, учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, планах дальнейшего развития учебного заведения. Они посетили музей, библиотеку, осмотрели учебные аудитории.

Приветствуя участников мероприятия, Сергей Кириенко подчеркнул, что Президентом России поставлена большая задача по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. «Ислам в нашей стране имеет не только древние корни, но и выверенную многовековую историю, культуру, собственные традиции. Это особенно важно для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия. Важно чтобы эти особые традиции российского ислама поддерживались, передавались новому поколению богословов», - отметил он.

Сергей Кириенко поблагодарил руководство Татарстана за огромную работу по развитию инфраструктуры Академии. «Здесь создана замечательная материальная база, удобная как для студентов, так и преподавателей. Нам предстоит работа по дальнейшему развитию инфраструктуры. Также большое значение имеет работа, связанная с программами обучения и подготовки богословов. Очень важно участие регионов России, в которых ислам является традиционной религией. Мы изначально хотели построить эту работу таким образом, чтобы сюда приезжали абитуриенты со всей нашей страны, которые после выпуска могли бы вернуться в свои регионы с правильными знаниями, культурой и традициями. Для этого нам потребуется серьезная совместная работа», - сказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Он сообщил, что Владимиром Путиным принят целый ряд решений по поддержке Болгарской исламской академии, а также увеличению финансирования Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

БИА предстоит непростая конкуренция с зарубежными образовательными учреждениями, заметил Сергей Кириенко. По его словам, конкуренция должна обеспечиваться качеством преподавания и образовательных программ. «Не меньшая конкуренция предстоит выпускникам. Мы должны создать соответствующие условия, в первую очередь, качественное образование, а также создать для них материальные и бытовые условия, которые позволят им закрепиться и нести своё служение», - добавил Сергей Кириенко.

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов в своём докладе сообщил, что в настоящее время в Академии обучаются 96 магистрантов и 26 докторантов. Занятия проводят 15 преподавателей, из которых 5 – штатные, 10 – совместители. Обучение проводится по специализации «Исламское право».

В 2019 году состоялся выпуск первых в истории страны шести докторов мусульманского богословия. Предполагается, что ежегодно академия будет выпускать не более 10 докторов наук. В этом году, помимо новых докторов, ожидается также первый выпуск магистров исламского права.

«Первые выпускники академии уже интегрированы в духовные и религиозные образовательные структуры. Мы уверены, что выпускники академии станут не просто имамами, а будут вести образовательную и просветительскую работу на местах», - сказал ректор.

Он отметил, что с целью обеспечения конкурентоспособности и востребованности выпускников как в светской, так и в религиозной сферах в перспективе планируется подготовка специалистов (магистров) по светским направлениям «Теология», «Филология» и «Педагогическое образование». Также в планах - подготовка по специализациям «Корановедение», «Исламское вероучение», «Исламская экономика». Формируется система выявления, рекрутинга и подготовки наиболее перспективных абитуриентов (медресе-интернат, олимпиады, летняя и зимняя школы).

Ректор также добавил, что перед БИА стоит задача создания в ближайшей перспективе общероссийской мусульманской богословской площадки в виде Совета улемов России для взаимодействия отечественных мусульманских организаций и богословов с целью выработки единых подходов к решению научно-богословских проблем и вопросов общественного развития.