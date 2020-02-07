ЗАМАНА - В Дагестане создали Ассоциацию производителей обуви

В Дагестане создали Ассоциацию производителей обуви

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07 февраля, 2020. Пятница 13:17
В Дагестане создали Ассоциацию производителей обуви

В регионе создана общественная организация «Ассоциация производителей обуви Республики Дагестан», сообщили "Замана" в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД.

В Дагестане создали Ассоциацию производителей обуви
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По информации источника, в организацию входят шесть предпринимателей – производителей обуви. Отметим, что в 2019 году выручка членов ассоциации, а также налоговые отчисления увеличились более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, созданы дополнительные рабочие места. Так, на начало 2020 года в производстве обуви занято уже 104 человека. В сравнении с 2018 годом количество работников увеличилось на 37%, когда на предприятиях было занято 77 человек. Сумма налоговых и страховых платежей в 2019 году шестью членами Ассоциации составила 8,1 млн руб., а в 2018 году данный показатель составил 3,6 млн руб.

 

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