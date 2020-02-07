В Дагестане создали Ассоциацию производителей обуви

По информации источника, в организацию входят шесть предпринимателей – производителей обуви. Отметим, что в 2019 году выручка членов ассоциации, а также налоговые отчисления увеличились более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, созданы дополнительные рабочие места. Так, на начало 2020 года в производстве обуви занято уже 104 человека. В сравнении с 2018 годом количество работников увеличилось на 37%, когда на предприятиях было занято 77 человек. Сумма налоговых и страховых платежей в 2019 году шестью членами Ассоциации составила 8,1 млн руб., а в 2018 году данный показатель составил 3,6 млн руб.