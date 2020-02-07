Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Сегодня, 6 февраля, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Заседание было посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским Указом Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Основное внимание уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

В своей приветственной речи Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Вы наверняка обратили внимание, что в недавнем Послании Федеральному собранию поднято много проблем, но одна из них звучала особенно ярко. Это проблема демографического развития, причём во всех её измерениях.

Это – достойная поддержка семей, которые поднимают детей. Развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры. Новые рабочие места для роста заработных плат и реальных доходов граждан. И конечно, равные, справедливые возможности для качественного, современного образования, для того чтобы поколения, которые растут сегодня в России, смогли раскрыть свой громадный потенциал.

По всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование, Правительству, регионам, муниципалитетам вместе с гражданским обществом, бизнесом нужно вести последовательную работу.

В этой связи уже в начале учебного года, следующего учебного года, на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования. А сегодня в рамках нашей встречи с участием губернаторов, членов Совета по науке и образованию считаю необходимым выработать новые, дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах.

Многое здесь уже сделано, конечно: созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты, в более чем тридцати субъектах Федерации оказывается поддержка опорным вузам.

Но проблем ещё много, вопросов остаётся достаточно. И главный из них – это сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действует более двухсот высших учебных заведений. Если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны.

В своё время, ещё в XIX и XX веках, на определённых исторических этапах подобная концентрация была объективной и, может быть, оправданной. Но затем приобрела явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века. Сейчас это серьёзный вызов для сбалансированного развития всего пространства России.

Но сразу добавлю, конечно же, решать эту проблему «по команде», чисто административно, говорить о высоких национальных интересах и задачах и забывать при этом о жизни, самих преподавателях, студентах было бы, конечно, ошибкой, грубой ошибкой. Всякие разговоры «расселить» студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы.

Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, это пока очевидно. Не в состоянии конкурировать по качеству подготовки студентов, по квалификации преподавателей и тем более по уровню оснащения. Лаборатории и социальные объекты морально и физически устаревают.

Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе в этом отчёт. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом – таланты, кадры, молодёжь.

Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться.

Уже с 2021 года – причём ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах.

Вы все из регионов Российской Федерации и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растёт в связи с ростом экономики. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно.

Прошу Правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты. И, кстати, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов.

Хотел бы повторить: даже с учётом всех «отраслевых» вложений мы не изменим региональную высшую школу, не выведем её на новый уровень, если не добьёмся реальных позитивных изменений в жизни на местах, в регионах. Прошу помнить об этом и Правительство, и всех глав субъектов Федерации, руководителей муниципальных образований.

Уважаемые коллеги! Какие конкретные меры важно, на мой взгляд, реализовать как можно быстрее, но, безусловно, качественно и предельно ответственно?

Первое. Безусловно, нужно и дальше последовательно убирать вузы-пустышки – таких еще достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении.

Вместе с тем еще раз хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах, а для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных.

Мы планируем отработать такие управленческие инструменты в рамках первых пяти научно-образовательных центров мирового уровня. В прошлом году начато их формирование в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Сегодня здесь присутствует Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, в недавнем прошлом ректор Тюменского университета. Рассчитываю, что он поделится накопленным опытом и, конечно, использует его в своей новой работе.

Второе. Сильная региональная высшая школа – это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки, целое созвездие инновационных компаний и стартапов, команд, реализующих общественные, культурные инициативы, а передовая инфраструктура вузов – это настоящий мотор развития городской среды.

В этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки, во всяком случае начать эту работу, с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильем для студентов, аспирантов и преподавателей.

Уже в текущем году в целом на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 миллиарда рублей из федерального бюджета. Нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков.

Третье. Повторю, нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет, но нужно снять все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу участвовать в решении этой задачи, причем не на словах, а на деле, на практике.

Как обстоит дело сейчас, вы тоже знаете: вузы работают на регион, преподаватели и студенты живут там, проблемы образовательных учреждений губернаторам известны, числятся они по другому ведомству – за федеральным ведомством, допустим. И получается, например, субъект Федерации и может поддержать вуз, и хочет это сделать, но сразу же утыкается в бюджетное законодательство, коллеги рискуют столкнуться с обвинениями в нецелевом использовании средств.

Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуру независимо от ведомственной подчиненности.

В целом считаю необходимым наделить субъекты Федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территориях организаций науки и высшей школы.

Во вторник в Череповце, вы, наверное, обратили на это внимание, мы познакомились с работой наших компаний по созданию эффективной системы подготовки современных кадров. Должен вам сказать, результат очень достойный, и практика очень интересная. Нужно поддержать стремление предпринимателей и наших компаний инвестировать в образование и науку, предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса.

Уважаемые коллеги! Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости технологических и общественных перемен, быть с ними, что называется, на одной волне. Прежде всего в вузы должны прийти специалисты-практики, работающие в реальной экономике, и, конечно, молодые, увлеченные исследователи и преподаватели. Причем, именно в те регионы, где действительно необходимы и знания, и компетенции.

В этой связи еще несколько предложений. В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдем на почти 100-процентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы подготовки научных и преподавательских кадров высшей квалификации и по другим ключевым специальностям.

То есть речь должна идти о серьезных изменениях в работе аспирантуры, расширении механизмов целевого набора, чтобы соискатель научной степени вел исследование в интересах конкретного вуза и научно-образовательного центра в регионе. Затем приходил туда работать, создавал научную школу, новое, востребованное направление подготовки, вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике. Чрезвычайно важно. Нам нужно обязательно добиться такой связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством.

По итогам Послания уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям, что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых современных, востребованных компетенций.

Считаю также необходимым убрать явные избыточные требования и регламенты, сделать более гибкими и современными образовательные стандарты, перечни специальностей и направлений подготовки. Нужно разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности.

Хочу подчеркнуть, все, о чем говорю, напрямую касается также колледжей и техникумов. Нужно продолжить работу по их модернизации, учитывая возросшие требования к рабочим специальностям, для которых фактически уже необходимо высшее образование.

Перед тем как мы перейдем к обсуждению, хотел бы еще несколько слов сказать. Здесь присутствуют молодые ученые – лауреаты премии в области науки. Недавно в «Сириусе» встречался с его воспитанниками и выпускниками, в Вологодской области – со студентами, аспирантами и преподавателями.

У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России. Потому считаю правильным увеличить размеры поддержки за достижения научных, творческих результатов. Мы это сделаем в самое ближайшее время»