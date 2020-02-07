ЗАМАНА - Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

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07 февраля, 2020. Пятница 10:23
Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

По региональному проекту «Мой Дагестан – Мои дороги», который инициирован Главой Дагестана Владимиром Васильевым, Новолакский район в текущем 2020 году получит 9,6 млн рублей.

Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей
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Финансовые средства рассчитаны на ремонт и благоустройство дорог и улиц. Накануне Глава МО «Новолакский район» Магомед-Гаджи Айдиев, в рамках проведенного совещания на переселенческой территории «Новострой», пригласил Совет старейшин, глав населенных пунктов, архитектора и заместителей для обсуждения приоритетных проектов, реализуемых в Дагестане, в частности обсужден проект «Мой Дагестан – мои дороги».

Отметим, что все реализуемые проекты направлены на повышение уровня жизни граждан. В этой связи обсуждены вопросы, связанные с гравированием, асфальтированием и ремонтом дорог в поселениях муниципального образования. Кроме того, главы поселений говорили о тех дорожных участках, куда больше всего необходимо направить средства.

Каждый из присутствующих готов был внести свой вклад в развитие села и района. В свою очередь, Глава муниципалитета призвал Совет старейшин не оставаться безучастными и выдвинуть свои предложения по распределению финансовых средств между поселениями района.

Также Магомед-Гаджи Айдиев проинформировал о позитивных эффектах реализации проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в целом по республике, координатором которого является Мухаммед Рашидов. Курирует же проект Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. Более того, все вопросы по реализации этого и других проектов находятся на контроле Главы республики Владимира Васильева.

В завершении Глава МО поручил главам сельских поселений определиться с теми улицами, где наиболее остро стоит вопрос благоустройства и ремонта, определить объем работ. В дальнейшем, исходя из полученных данных, будут распределены средства.

Напомним, что реализация проекта, а именно благоустройство, ремонт дорог и улиц стали возможны благодаря собранным в республике налогам. Реализация проекта началась в 2019 году и будет продолжена в текущем году.

 

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