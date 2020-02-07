Минэкономразвития Дагестана объявило прием заявок для участия в проекте «Местные инициативы»

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 апреля 2016 года № 110 «О реализации на территории Республики Дагестан проектов местных инициатив» проводится конкурсный отбор проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан для получения субсидий на их реализацию (далее – конкурсный отбор).

Целью реализации проектов местных инициатив является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем.

Проекты от администраций муниципальных образований должны быть направлены на развитие общественной инфраструктуры, в том числе объектов благоустройства, культуры, ЖКХ, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, детских и спортивных площадок, объектов туризма и прочих мероприятий, обеспечение содержания которых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Одними из основных условий участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив является обеспечение софинансирования проекта из бюджета муниципального образования и за счет средств меценатов.

Для участия в конкурсном отборе будут приниматься заявки не только от муниципальных районов и городских округов, но и от сельских (городских) поселений республики.

Прием и регистрацию конкурсной документации для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив осуществляет Минэкономразвития РД.

Предварительный срок окончания приема конкурсной документации – 15 апреля 2020 года.

Все необходимые документы (перечень документов для участия в конкурсном отборе, форма заявки и форма протокола собрания граждан, формы гарантийных писем для организаций и физических лик) и рекомендации для муниципальных образований для проведения мероприятий по подготовке и участию в конкурсном отборе проектов местных инициатив, а также для реализации проекта в случае победы в конкурсном отборе размещены на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан в разделе "Местные инициативы".

Обращаем внимание, что в настоящее время подготовлен проект постановления Правительством Республики Дагестан от 25 апреля 2016 года № 110 «О реализации на территории Республики Дагестан проектов местных инициатив».

Просим учесть указанные изменения при подготовке конкурсной документации.