Ирина Макиева: «В реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика»

В реализации инвестиционных проектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика. Об этом 6 февраля заявила генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи с регионами.

В мероприятии совместно со специалистами ведомства принял участие заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Абдурахман Абдурахманов.

Участники обсудили вопросы исполнения соглашений о софинансировании расходов субъектов РФ в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах.

Отдельно обсужден вопрос о ходе реализации проектов на инвестиционной площадке «Уйташ» моногорода Каспийск.

Ирина Макиева отметила, что в реализации инвестпроектов на инвестплощадке «Уйташ» наблюдается позитивная динамика.

«Мы хотим вашу площадку, вашу работу поставить в пример другим городам. Пока в Каспийске динамика - лучше всех. И нам очень хочется, чтобы мы спокойно прошли год – это наша общая задача», - сказала Макиева.

Представители Минэкономразвития РД в свою очередь доложили о ходе реализации проектов. Было отмечено, что в 2019 году пятерым предприятиям ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО УК «АРС КАПИТАЛ», ООО «Дагполимер», ООО «Ириб» и ООО «Агромит» выделены земельные участки для реализации инвестиционных проектов, из которых четырем проектам предоставлены земельные участки без проведения торгов на инвестиционной площадке «Уйташ». ООО «Дагполимер» земельный участок получен на конкурсной основе. На сегодняшний день строительные работы начаты двумя предприятиями: ООО «Каспийский завод стекловолокна» и ООО «Дагполимер». Начало строительства еще трех ожидается во втором квартале 2020 года.

Также представители Минэкономразвития Дагестана пригласили специалистов «Фонда развития моногородов» в республику для ознакомления с ходом реализации инвестпроектов и обсуждения планов работы на 2021 год. В ближайшее время ожидается приезд специалистов Фонда.