Под руководством Анатолия Карибова обсуждены изменения в порядке выплат по договору обязательного страхования

Предваряя обсуждение, Анатолий Карибов отметил, что это постановление регулирует выплаты органами Фонда социального страхования РФ по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. «Эти выплаты будут производиться непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования РФ. Сейчас этот механизм другой», - пояснил вице-премьер. Анатолий Карибов подчеркнул, что механизм прямых выплат имеет ряд преимуществ, одно из которых - гарантия осуществления страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованных лиц в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты». Далее с основным докладом выступил управляющий отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Дагестан Осман Эфендиев, который отметил, что уже 59 регионов страны работают по правилам проекта «Прямые выплаты». В Дагестане же проект начнёт работать с 1 июля текущего года. «Порядок, заложенный в проекте «Прямые выплаты», коснётся обеспечения всех видов обязательного социального страхования для граждан, работающих по трудовым договорам, а также страхователей, зарегистрированных в Фонде социального страхования. Пособия работающим гражданам будут рассчитываться и выплачиваться региональным отделением Фонда социального страхования РФ напрямую на лицевой счёт в банке застрахованного лица, либо по почте. Размер пособия и формула его расчёта не изменяется, но появляется ряд преимуществ. Для застрахованных граждан это - обеспечение пособиями по социальному страхованию застрахованных лиц, чей работодатель прекратил деятельность, стал банкротом или исчез. Кроме того, уменьшается вероятность ошибок при расчёте пособий и сокращение конфликтных ситуаций с работодателем. Также будут строго выдерживаться установленные сроки выплат, а именно - в течение 10 дней после поступления необходимых сведений от работодателя. Для страхователей же в связи с передачей функций по назначению, исчислению и выплате пособий отпадает необходимость отслеживать изменения в законодательстве при расчёте пособий, упрощение процесса составления отчётности. Помимо прочего, средства работодателей не затрачиваются на выплату пособий и не изымаются из оборота, что повышает финансовую их устойчивость», - сказал, в частности, Осман Эфендиев. В своём комментарии Анатолий Карибов констатировал, что территориальный орган Фонда самостоятельно – с момента предоставления страхователем сведений, необходимых для назначения соответствующего вида пособия и до перечисления денежных средств застрахованному лицу – контролирует процесс обеспечения застрахованных лиц пособием. «Данный фактор, в том числе, влияет на развитие приоритетных национальных проектов и реализацию мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации «Демография», «Социальная поддержка граждан», «Цифровая экономика», «Здоровье», «Развитие здравоохранения», так как представленные застрахованным лицам гарантии на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, кроме прочего позволяют семьям планировать рождение последующих детей, не опасаться неполучения пособий по материнству и временной нетрудоспособности, а также снимают социальное напряжение среди получателей пособий»,- сказал Первый вице-премьер.