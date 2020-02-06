ЗАМАНА - В Дербенте снесена пятиэтажная пристройка

В Дербенте снесена пятиэтажная пристройка

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06 февраля, 2020. Четверг 15:49
В Дербенте снесена пятиэтажная пристройка

В дагестанском городе Дербенте – в многоквартирном доме по улице Габиева, демонтировали пятиэтажную пристройку. Информация об этом имеется на официальном сайте города Дербента.

В Дербенте снесена пятиэтажная пристройка
Информация

Иса Магомедов – главный архитектор Дербента, подчеркнул, что «Данный объект построен без разрешения на строительство и расположен в границах пожарного проезда. Он был построен с нарушением градостроительного законодательства, не соответствует санитарным, строительным нормам и техническим стандартам. По этой причине администрация города подала в суд на демонтаж строения».

Сразу же после вступления в силу решения суда о признании объекта незаконным, коллегиально с Федеральной службой судебных приставов произвели демонтаж стен пристройки первого, второго и третьего этажа.

В дальнейшем намереваются снести железобетонный каркас всего объекта.

Мэр Дербента Хизри Абакаров подчеркнул, что нельзя ставить личные интересы выше интересов других граждан города. Все архитектурные изыски, мешающие жителям беспрепятственно передвигаться по городу, затрудняющие доступ спасательной техники, захваченные тротуары, самовольно построены на местах общего пользования будут снесены по решению суда.

Тут стоит подчеркнуть, что в Дербенте создали специальный отдел, который занимается выявлением незаконного строительства при Управлении по архитектуре этого наидревнейшего города на территории РФ. В задачу этого отдела входит выявление и снос незаконных построек.

 

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