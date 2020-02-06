В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус

В Минздраве Дагестана состоялось селекторное совещание с Минздравом России по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Министерства здравоохранения.

В данном мероприятии приняли участие Глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов, специалисты министерства, главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева, также другие ответственные лица.

По словам медиков, за последнее время с медработниками региона проведен ряд семинаров и конференций. На этих мероприятиях обучили врачей работающих во всех уголках нашей республики мерам профилактики и особенностям симптоматики коронавирусной инфекции.

Неснижаемый запас масок, расходных материалов и противовирусных препаратов на случай появления инфекции поддерживается во всех медицинских организациях Дагестана.

«Также медиками совместно со специалистами Роспотребнадзора по РД и ДГМУ отработаны рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на нее», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.

По словам медиков, в Дагестане нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, не превышает эпидемический порог уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Готовность медорганизаций на случай превышения эпидемического порога обеспечена.

В Минздраве Дагестан также ведется мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями среди жителей, к счастью, не превышает показатели предыдущих лет уровень заболеваемости этими заболеваниями.

Медики региона, еще раз напомнили меры профилактики для населения. Чтобы не допустить возникновения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в стране необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; использовать средства защиты органов дыхания (маски); при обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР; при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

Кроме этого, в Минздраве заранее рекомендуют, до стабилизации ситуации, воздержаться от поездок в КНР, в особенности в город Ухань.