ЗАМАНА - Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

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06 февраля, 2020. Четверг 09:38
Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

Сегодня, 5 февраля, под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова прошло заседание республиканского кабинета министров. 

Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации
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Один из вопросов повестки - о повышении эффективности взаимодействия пресс-служб  органов исполнительной власти РД со средствами массовой информации по освещению деятельности руководства.

Выступая по вопросу начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Зубайру Зубайруев отметил, что его важность заключается в определении качества государственного управления и это находит понимание на всех уровнях.

 «В своём Послании Федеральному собранию РФ Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал: «Сильную, благополучную, современную  Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей». Органам власти необходимо выстраивать конструктивные отношения с редакциями СМИ: своевременно и предметно отвечать на запросы, создавать отраслевые «пулы» из журналистов и блогеров, специализирующихся на отраслевой тематике, организовывать их встречи с руководством. Уверен, это поможет журналистам качественно и профессионально осветить  работу органов исполнительной власти. 

Хотел бы подчеркнуть, что пресс-служба не должна ограничиваться освещением деятельности только руководства органов исполнительной власти, а охватывать все стороны развития курируемой отрасли. По такому стандарту успешно работают Минтруд РД, Минэкономики РД, Минтуризм РД, Минздрав РД, Минсельхозпрод РД», - доложил начальник Управления.

 

Зубайру Зубайруев также обратил внимание, что нельзя забывать, о возможном наличии  у граждан претензий к работе органов власти и поэтому пресс-службам следует налаживать «обратную связь», аккумулировать конструктивные предложения, становиться двусторонними «проводниками» между властью и населением. 

 

«Этим целям должны служить для органов исполнительной власти площадки социальных сетей. Сегодня все министерства и ведомства имеют официальные аккаунты в сети Instagram, но необходимо использовать и другие имеющиеся возможности, в частности такие социальные сети как ВКонтакте и Одноклассники. Надо также привлекать к работе специализированные СМИ с соответствующей целевой аудиторией, федеральные издания, расширить форматы взаимодействия с государственными СМИ, приглашать журналистов и блогеров из других регионов».

 

По словам начальника Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике для формирования правильной повестки дня того или иного органа власти необходимо предметно заниматься вопросами перспективного медиапланирования.

 

«К большому сожалению не все министерства участвуют в создании республиканского медиаплана на базе Минкомсвязи РД. Поэтому нам со СМИ очень трудно наладить качественное освещение этих мероприятий. Я прошу уделить внимание руководителям министерств и ведомств своим запланированным мероприятиям, нам желательно знать о них заранее. Некоторые же министерства и ведомства заявляют об отсутствии плановых мероприятий, забывая при этом, что есть ещё и такое понятие как постоянная информационная работа. Всегда есть вопросы, требующие разъяснения в таких сферах как ЖКХ, предпринимательство и т.д. Всегда пойдёт на пользу и вызовет интерес информация, направленная на повышение цифровой, финансовой, правовой  грамотности. Льготы, гранты, государственная помощь и многое, многое другое», - подчеркнул Зубайру Зубайруев.

 

По вопросу так же выступил  руководитель корпункта ТАСС в Дагестане Низами Гаджибалаев. Он в частности отметил, что не всегда, получается, добиться оперативной  информации или комментария от министерств или ведомств даже по общественно важным фактам. При этом, за отсутствием официального заявления в Интернете успевают распространиться слухи или недостоверная информация.

 

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