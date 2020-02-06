Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации

Один из вопросов повестки - о повышении эффективности взаимодействия пресс-служб органов исполнительной власти РД со средствами массовой информации по освещению деятельности руководства.

Выступая по вопросу начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Зубайру Зубайруев отметил, что его важность заключается в определении качества государственного управления и это находит понимание на всех уровнях.

«В своём Послании Федеральному собранию РФ Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал: «Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей». Органам власти необходимо выстраивать конструктивные отношения с редакциями СМИ: своевременно и предметно отвечать на запросы, создавать отраслевые «пулы» из журналистов и блогеров, специализирующихся на отраслевой тематике, организовывать их встречи с руководством. Уверен, это поможет журналистам качественно и профессионально осветить работу органов исполнительной власти.

Хотел бы подчеркнуть, что пресс-служба не должна ограничиваться освещением деятельности только руководства органов исполнительной власти, а охватывать все стороны развития курируемой отрасли. По такому стандарту успешно работают Минтруд РД, Минэкономики РД, Минтуризм РД, Минздрав РД, Минсельхозпрод РД», - доложил начальник Управления.

Зубайру Зубайруев также обратил внимание, что нельзя забывать, о возможном наличии у граждан претензий к работе органов власти и поэтому пресс-службам следует налаживать «обратную связь», аккумулировать конструктивные предложения, становиться двусторонними «проводниками» между властью и населением.

«Этим целям должны служить для органов исполнительной власти площадки социальных сетей. Сегодня все министерства и ведомства имеют официальные аккаунты в сети Instagram, но необходимо использовать и другие имеющиеся возможности, в частности такие социальные сети как ВКонтакте и Одноклассники. Надо также привлекать к работе специализированные СМИ с соответствующей целевой аудиторией, федеральные издания, расширить форматы взаимодействия с государственными СМИ, приглашать журналистов и блогеров из других регионов».

По словам начальника Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике для формирования правильной повестки дня того или иного органа власти необходимо предметно заниматься вопросами перспективного медиапланирования.

«К большому сожалению не все министерства участвуют в создании республиканского медиаплана на базе Минкомсвязи РД. Поэтому нам со СМИ очень трудно наладить качественное освещение этих мероприятий. Я прошу уделить внимание руководителям министерств и ведомств своим запланированным мероприятиям, нам желательно знать о них заранее. Некоторые же министерства и ведомства заявляют об отсутствии плановых мероприятий, забывая при этом, что есть ещё и такое понятие как постоянная информационная работа. Всегда есть вопросы, требующие разъяснения в таких сферах как ЖКХ, предпринимательство и т.д. Всегда пойдёт на пользу и вызовет интерес информация, направленная на повышение цифровой, финансовой, правовой грамотности. Льготы, гранты, государственная помощь и многое, многое другое», - подчеркнул Зубайру Зубайруев.

По вопросу так же выступил руководитель корпункта ТАСС в Дагестане Низами Гаджибалаев. Он в частности отметил, что не всегда, получается, добиться оперативной информации или комментария от министерств или ведомств даже по общественно важным фактам. При этом, за отсутствием официального заявления в Интернете успевают распространиться слухи или недостоверная информация.