Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана

Вопросы межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана обсудили сегодня, 5 февраля, на заседании регионального кабмина под председательством его руководителя Артёма Здунова.

С основным докладом выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев.

Он напомнил, что единая система межведомственного взаимодействия – это федеральная информационная система, предназначенная для взаимодействия между всеми органами власти. Система создана в целях предоставления государственных муниципальных услуг в электронной форме.

«Целью создания электронного взаимодействия является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнение государственных и муниципальных функций за счет использования общих информационных ресурсов и систем», – пояснил министр.

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в Дагестане межведомственная система электронного взаимодействия функционально встроена в систему электронного документооборота «Дело». С ее помощью, пояснил он, оказываются услуги в электронной форме по заявкам, полученным на федеральном портале государственных услуг. «Сегодня реализована возможность получать информацию по 39 видам сведений федеральных органов исполнительной власти. Республика Дагестан в рейтинге субъектов по количеству зарегистрированных пользователей находится на 36-м месте: всего зарегистрировано более 2,2 млн человек. Стоит отметить, что республика с каждым годом повышает свое место в указанном рейтинге. В 2019 году в электронной форме оказано свыше 580 тысяч услуг, годом ранее – свыше 388 тысяч. По данному показателю Дагестан занимает второе место среди субъектов СКФО», – сообщил Снегирев.

По его словам, через систему межведомственного взаимодействия направлено свыше 3,5 млн запросов, что позволяет республике удерживать первое место среди субъектов СКФО.

Минкомсвязи Дагестана, сказал министр далее, ежемесячно формирует рейтинги муниципалитетов и органов власти по количеству оказанных услуг и направленных межведомственных запросов. Наиболее лучшие показатели при этом показывает город Махачкала (оказано свыше 20 тыс.услуг), замыкает рейтинг Ботлихский район.

Руководитель ведомства подчеркнул, что некоторые муниципалитеты, в числе которых и Ботлихский район, не всегда направляют необходимые сведения по количеству оказанных услуг, несмотря на соответствующие запросы министерства.

Комментируя, премьер-министр назвал такую ситуацию недопустимой и поручил в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимир Иванов со своей стороны подчеркнул, что возможно проблема не в том, что муниципалитеты не желают направлять документацию, скорее речь идет о том, что не все из них понимают, как это нужно делать.

В ходе обсуждения было принято решение организовать обучающий семинар для представителей муниципалитетов.

Сергей Снегирев далее остановился на задачах, стоящих перед их ведомством на текущий год, среди которых – сокращение документов, требуемых для поддержания темпов развития оказания услуг в электронной форме. Для этого, отметил он, необходимо провести анализ сведений и документов, включенных в административный регламент, с целью получения гражданами государственных и муниципальных услуг, исходя из сведений, находящихся в распоряжении органов власти.

«Проще говоря, разным муниципалитетам для получения одной и той же услуги требуются разные документы, присутствуют разные административные регламенты», – пояснил министр, добавив, что в этом направлении их ведомству предстоит поработать совместно с представителями МФЦ и Минэкономразвития республики.

Владимир Иванов предложил данную работу рассматривать и в рамках «Бережливого правительства», потому что «данная услуга касается всей сферы услуг для граждан на территории муниципальных образований».

В ходе обсуждения также было отмечено, что в целях повышения качества и надежности обмена служебной информацией внедрен республиканский электронный почтовый сервис, который содержит более 1700 учетных записей государственных и муниципальных служащих.

Кроме того, отмечалось, что в рамках проекта «Бережливое правительство» проходит этап стандартизации процесса подписания электронной подписью электронного образа документа. Как сообщил Сергей Снегирев, на сегодняшний день полностью на безбумажный документооборот перешли пять органов власти: Минприроды РД, Минздрав РД, Минмолодежи РД, Минкомсвязи РД и Агентство по предпринимательству и инвестициям РД.

Артём Здунов в этой связи напомнил, что переход на безбумажный документооборот – это сэкономленные средства, сохранение экологии и т.д. «Понятно, что полностью перейти на безбумажный документооборот мы не можем, но внутри переписка у нас, конечно, должна происходить без бумажных носителей», – отметил он.

По итогам обсуждения был дан ряд рабочих поручений ответственным ведомствам для улучшения работы в части межведомственного информационного взаимодействия органов власти республики.