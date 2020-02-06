Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики

Сегодня, 5 февраля, на заседании Правительства региона под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова обсуждены меры по улучшению показателей республики в Национальном индексе развития цифровой экономики Российской Федерации.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по подготовке системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики РФ Минкомсвязью России была проведена работа по формированию системы показателей и индикаторов цифрового развития субъектов страны.

С основным докладом по данному вопросу выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев.

Как сообщил докладчик, сама методика расчета показателей рейтинга является экспериментальной и находится в разработке.

Особое внимание министр уделил тому, что на место субъекта в общероссийском рейтинге влияет то, что подавляющее большинство республиканских организаций при заполнении утвержденной формы не отмечают поля, значения которых им не всегда понятны.

В этой связи министерством запланировано проведение разъяснительной работы по заполнению данной формы, что, как заверил Сергей Снегирев, улучшит показатели региона в рейтинге.

Кроме того, организациям в ближайшее время будут направлены методические рекомендации по заполнению формы №3 Росстата «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах».

Руководитель ведомства добавил также, что в настоящее время Минцифра России собирает предложения субъектов государства по корректировке показателей рейтинга, дополнительных критериев и методики расчетов.

Ввиду этого, ведомство подготовило практические рекомендации и подходы, которые будут заявлены в государственной программе и в предложениях в Минцифру России: по направлениям цифровизации - удовлетворенность потребителей и готовность цифровой среды, по типам участников процесса цифровизации - население, предприниматели и внебюджетные фонды, органы государственной власти и муниципалитеты.

Сергей Снегирев также информировал участников заседания о мероприятиях, запланированных для повышения уровня удовлетворенности населения цифровизацией в республике.

Резюмируя доклад, Артём Здунов дал ряд поручений министру, в том числе усилить взаимодействие с территориальным органом статистики по РД в выполнении озвученных мероприятий.

В обсуждении приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, председатель Комитета Народного Собрания РД по экономике, инвестициям и предпринимательству Муса Мащилиев и другие.