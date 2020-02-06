Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»

Руководитель района проинспектировал ход строительства школы, встретился с представителями подрядной организации и поручил повысить темпы проводимых работ. Хаджимурад Магомедов отметил значимость деятельности, направленной на улучшение инфраструктуры образовательной системы, укрепление материально-технической базы садиков и школ, на повышение уровня образования. «Ново-Аргванинская средняя школа на 250 ученических мест строится по Республиканской адресной инвестиционной программе.

Запланировано сдать объект в эксплуатацию к началу нового учебного года – к 1 сентября 2020 г. Учащиеся получат возможность обрести знания и развивать себя в комфортабельных зданиях: в учебном корпусе, в спортивном зале, в интернате. От имени всех гумбетовцев выражаю благодарность Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву за претворение в жизнь столь важных и востребованных проектов. Старое строение школы не соответствует необходимым стандартам, детям приходится посменно учиться в приспособленных помещениях. С открытием новых корпусов эти проблемы будут решены», – подчеркнул Хаджимурад Магомедов.

Глава района совершил инспекционный обход строящихся корпусов школы, дал поручения усилить работу для своевременной сдачи объекта. Подрядная организация – ООО «Холдинговая компания “Трансстрой”». Главный инженер ООО «Холдинговая компания “Трансстрой”» Александр Лахно заверил, что все обязательства договора будут выполнены, и 1 сентября 2020 года дети пойдут в новую школу, отвечающую всем стандартам.