ЗАМАНА - Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году

Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году

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06 февраля, 2020. Четверг 09:00
Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году

Четыре сельских поселений преобразятся в новом 2020 году. В Буйнакском районе под руководством Главы муниципалитета Камиля Изиева дан старт реализации программы «Формирование комфортной городской среды», инициированного Главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году
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В прошлом году было успешно благоустроено 5 общественных территорий. В этом году запланировано обустроить четыре сквера. Данный проект предусматривает участие самих жителей в разработке проектов по благоустройству территорий, поэтому в селениях Кадар, Карамахи, Верхний Дженгутай и Атланаул состоялись публичные обсуждения дизайн-проектов. Жители этих сел, где пройдут работы по преображению общественных территорий, ознакомились с планом будущей обновленного пространства.

По плану, на территориях предусматривается ограждение территории, установка скамеек, урн, освещение периметра территории, обустройство дорожек, зон отдыха и детские игровые площадки.

В рамках встречи жители задавали интересующие их вопросы, вносили свои предложения.

«Главная цель проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда», инициированного Главой республики Владимиром Васильевым, — улучшить качество жизни граждан. Преображение общественных территорий является одним из этих показателей. У нас в районе с 2018 года эта программа успешно зарекомендовала себя и нашла теплый отклик у жителей сел», — отметил Камиль Изиев.

 

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