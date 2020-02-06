Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году

Четыре сельских поселений преобразятся в новом 2020 году. В Буйнакском районе под руководством Главы муниципалитета Камиля Изиева дан старт реализации программы «Формирование комфортной городской среды», инициированного Главой Дагестана Владимиром Васильевым.

В прошлом году было успешно благоустроено 5 общественных территорий. В этом году запланировано обустроить четыре сквера. Данный проект предусматривает участие самих жителей в разработке проектов по благоустройству территорий, поэтому в селениях Кадар, Карамахи, Верхний Дженгутай и Атланаул состоялись публичные обсуждения дизайн-проектов. Жители этих сел, где пройдут работы по преображению общественных территорий, ознакомились с планом будущей обновленного пространства.

По плану, на территориях предусматривается ограждение территории, установка скамеек, урн, освещение периметра территории, обустройство дорожек, зон отдыха и детские игровые площадки.

В рамках встречи жители задавали интересующие их вопросы, вносили свои предложения.

«Главная цель проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда», инициированного Главой республики Владимиром Васильевым, — улучшить качество жизни граждан. Преображение общественных территорий является одним из этих показателей. У нас в районе с 2018 года эта программа успешно зарекомендовала себя и нашла теплый отклик у жителей сел», — отметил Камиль Изиев.