В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха

Программа, о которой шла речь в ходе обсуждения с представителями заинтересованных министерств и ведомств, а также некоторых муниципальных образований, разрабатывается в рамках реализации Послания Главы региона Владимира Васильева Народному Собранию РД.

Среди главных целей - осуществить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, привести в соответствие с современными требованиями противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности 100% государственных и муниципальных детских оздоровительных учреждений и тем самым создать условия для обеспечения безопасного пребывания в них детей и подростков. Также планируется улучшить транспортную доступность в оздоровительные лагеря.

Как отметила Уммупазиль Омарова, эффективное решение обозначенных задач требует комплексного подхода, концентрации финансовых средств из бюджетов всех уровней, четких механизмов управления проводимыми мероприятиями. «Проблема, связанная с приведением в нормативное состояние детских оздоровительных учреждений республики не решалась многие годы: более 10 лет, имея ветхие сборно-щитовые сооружения лагерей, мы говорим о необходимости принятия соответствующей программы. Сегодня она разработана и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти республики, участвующими в проведении детской оздоровительной кампании», - прокомментировала вице-премьер.

Она также отметила, что в настоящее время проведена инвентаризация и паспортизация всех имеющихся объектов, обеспечивающих летний отдых детей в регионе. Сегодня в Дагестане функционируют 28 загородных детских оздоровительных учреждений различных форм собственности, в том числе 4 государственных и 3 муниципальных ДОУ. При этом материально-техническая база их значительно изношена: 6 государственных ДОУ построено более 40 лет назад.

В связи с устаревшей материально-технической базой не функционирует с 2014 года государственные детские оздоровительно-образовательные лагеря: «Каспий», «Маяк» (Карабудахкентский район), «Нефтяник» (Сергокалинский район), такие лагеря, как «Орленок», «Костер» и «Планета» Буйнакского района имеют неудовлетворительную транспортную доступность. Кроме того, имеется проблема с наличием благоустроенных санитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальники имеют 93% ДОУ; практически у всех учреждений летнего действия нет отопления.

Как было заявлено на совещании, ежегодно в ДОУ ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необходимы реконструкция не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов и создание адекватных бытовых и санитарно-гигиенических условий, а также условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.

Вице-премьер республики вместе с коллегами, определив детские оздоровительные учреждения, которые в приоритетном порядке будут внесены в программу – их оказалось 10, обсудила также варианты возможной модернизации каждого отдельно взятого из них. В том числе среди решений – осуществление капитального строительства новых корпусов, как, например, в случае с Республиканским детским оздоровительно-образовательным центром круглогодичного действия «Солнечный берег» и «Маяк» (Карабудахкентский район), или же модульное строительство, которое найдет наилучшее применение в лесной полосе Ногайского района, где расположен лагерь «Орленок». Последний способ наиболее актуален для тех зон, где капитальное строительство проблематично, при этом он экологичен, экономичен и быстро реализуем.

Участники совещания признали, что спрос на летний оздоровительный отдых в Дагестане сегодня очень большой, значительно превышающий предложения. В этой связи признана необходимой не только реконструкция уже имеющихся детских лагерей, но и открытие новых. Среди предложений прозвучала идея создания круглогодичных оздоровительных учреждений, подобных «Солнечному берегу», и в других округах республики, в том числе в северной зоне и в горной.

В целом на сегодняшний день уже составлено проектное предложение по строительству детского оздоровительного лагеря «Маяк» на 300 мест с ориентировочной стоимостью 500 млн руб. (включая благоустройство), готовятся аналогичные материалы по строительству трех подведомственных Минобрнауки РД лагерей «Костер», «Планета», «Орленок» с расчетом примерной стоимости работ.

По строительству школы на территории лагеря «Солнечный берег» Дирекцией единого заказчика-застройщика проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.