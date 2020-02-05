Потерянные дети Дагестана: дорога домой

Определенная доля «горе-мечтателей» приходится на СКФО, на Дагестан в частности. Тем не менее есть источники, утверждающие, что республика игнорирует своих граждан, оказавшихся на чужбине. Заявляя при этом, что родственники лиц, уехавших в Сирию и Ирак, готовы выехать за ними заграницу для возвращения их домой. Примечательно, что тема актуализировалась после того, как 27 января в Махачкале родственники жен и детей дагестанцев, уехавших воевать в Сирию, встретились с вице-премьерами республиканского Правительства Анатолием Карибовым и Уполномоченным по правам ребенка Мариной Ежовой. Мы решили узнать, правда ли это, и попросили детского омбудсмена Марину Ежову рассказать, как на самом деле обстоят дела с возвращением дагестанских детей в Россию. В ходе беседы узнали, что в горячие точки выезжали целыми семьями с детьми, нелегально пересекая границы Сирии, Ирака, следуя транзитом через территорию Азербайджана, Турции, Египта, ОАЭ. Освобождение городов Мосул, Дейр-эз-Зор и Эр-Ракка привели к увеличению числа потерь боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация), их вдовы и дети оказались в крайне тяжелой гуманитарной ситуации. По информации МИД России, на сегодняшний день в зоне конфликта насчитывается 8-10 млн внутренне перемещенных лиц, при этом основная масса иностранных граждан, приехавших в так называемое государство ИГИЛ* (запрещенная в России организация), в настоящее время сосредоточена в лагерях беженцев на территории Свободного Курдистана* (Свободный Курдистан — запрещенная в России организация), прежде всего, в лагере Аль-Холь провинции Хасака САР. Ежова нам рассказала, что руководство Дагестана добилось обсуждения вопроса по защите прав и интересов всех российских детей, оказавшихся в зоне боевых действий на ближнем Востоке, еще в августе 2017 года создана Республиканская комиссия по оказанию содействия возвращению детей в Дагестан под председательством первого заместителя Председателя Правительства Анатолия Карибова. А на федеральном уровне была создана Международная комиссия по вопросу содействия возвращению детей под председательством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. В состав этой комиссии вошли дипломаты, Послы Сирии, Ирака, Турции, представители военного ведомства, Минздрава, Минобра, МВД. Кроме того, создана электронная база данных по обращениям граждан, связанным с возвращением детей, в которой на сегодняшний день состоит 1145 человек, в том числе 810 детей. «Всего на сегодняшний день возвращено 143 человека, из них 130 детей, 92 из которых в Дагестан. (79 – из Ирака, 5 – из тюрем города Дамаска, 5 – из лагеря Аль-Холь, провинция Хасака, 3 – из Турции (В 2017 году – 24, 2018 – 25, 2019 – 44) ребенка). 18 выбыли в другие субъекты РФ, 2 – в Республику Азербайджан и Турецкую Республику. Таким образом, в Дагестане находится 74 ребенка», – говорит Ежова. Омбудсмен отметила, что особое внимание уделяется процессу социализации этих детей, оказанию им психологической помощи, за каждым ребенком закреплен педагог-психолог, терапевт, инспектор ПДН, сотрудник Муфтията, министерство образования и науки организует для них летний отдых, а министерство по делам молодежи – участие в самых разнообразных мероприятиях. Из них дети дошкольного возраста – 49 человек, школьного возраста – 25 человек «К сожалению, многие из тех, кто уехал в ИГИЛ (запрещенная в России организация), при всей очевидности фактов не сделали выводов о преступной природе этой организации. Так называемый “сектор 3” в лагере – это женщины, которые считают террор нормой и отказываются контактировать с официальными властями и выдавать детей. Многие бабушки требуют вернуть им внуков, но при этом признаются, что дочь или невестка считают свой поступок правильным и возвращаться не собираются», – говорит Ежова. ИГИЛ — запрещенная в России организация. Свободный Курдистан — запрещенная в России организация.