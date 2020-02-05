Первая в России социальная ювелирная мастерская открылась в Махачкале

4 февраля в Махачкале открылась первая в России Ювелирная мастерская для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ «SilverMaster». Руководитель Дагестанской некоммерческой организации, Благотворительного фонда «Колесо добра» Наида Магомедова, смогла реализовать социальный проект благодаря выигранным грантам Главы Дагестана и Минтруда.

Торжественное открытие посетила министр труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдинова, представители общественных организаций, благотворительных фондов, студенческая молодёжь и волонтёры.

Выступая на мероприятии, руководитель ведомства поприветствовала гостей и участников проекта. Изумруд Мугутдинова отметила большой вклад руководителя фонда «Колесо добра» Наиды Магомедовой в работу, проводимую в целях адаптации и абилитации граждан с ОВЗ, ведь участие в данном проекте позволит инвалидам-колясочникам не только пройти трудовую реабилитацию и улучшить социальное самочувствие, но и получить квалификацию ювелиров и трудоустроиться.

«Важно отметить, что изготовление ювелирных изделий является одним из исконных видов ремесла, присущих народностям Дагестана, изделия, особенно в этно-стиле, пользуются большим спросом среди местного населения и туристов. Уверена, обучение производству ювелирных изделий людей с ОВЗ станет прекрасной возможностью для их успешной самореализации. Этот проект позволит вовлечь в трудовую деятельность особо тяжелую группу инвалидов, страдающих поражениями опорно-двигательного аппарата и помочь социализироваться людям с ОВЗ, проживающим на территории Республики Дагестан» - подчеркнула министр.

В свою очередь, автор идеи Наида Магомедова, поблагодарила Главу Дагестана Владимира Васильева за пошаговое продвижение и сопровождение проекта и Министерство труда за помощь в организации открытия ювелирной мастерской.

В Махачкале, на улице Ирчи Казака 2 д, в небольшом, но полностью оборудованном и адаптированном по стандартам программы «Доступная среда» помещении, есть всё необходимое для обучения и последующей работы людей с ограниченными возможностями. Здесь инвалиды-колясочники могут не только реализовать свои способности, но и с пользой провести свой досуг.

Напомним, социальный проект «SilverMaster» стал Лауреатом Гранта Главы Республики Дагестан (200 000,00 руб.), Лауреатом гранта Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (640 000,00 руб.) и Лауреатом Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук» (300 000,00 руб.)