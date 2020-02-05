Владимир Васильев: «Нам нужно тиражирование положительных практик»

Напомним, что суть проекта заключается в постоянном совершенствовании рабочих процессов, снижении потерь времени и ресурсов, непрерывном поиске путей оптимизации и устранения потерь.

О том, каких результатов удалось достичь в 2019 году и какие задачи ставятся в текущем, проинформировал Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. Напомнив собравшимся о том, что проект в регионе реализуется с октября 2018 года по инициативе Главы региона и при методической поддержке Госкорпорации «Росатом», он подчеркнул, что по многим направлениям удалось добиться позитивных изменений.

«В 2018 году, когда мы только стартовали, было реализовано 23 проекта, в 2019 году количество проектов составило 97. Хочу отметить проекты, которые стали знаковыми в ушедшем году. Так, в Министерстве труда и социального развития республики сокращены сроки оказания услуги по назначению денежной выплаты по оплате коммунальных услуг с 32 до 7 дней. Благодаря этому же проекту людям теперь не приходится ходить в энергоснабжающие и прочие организации, чтобы получить сведения об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. Этот проект затронул более 400 тысяч человек.

Еще одно достижение – в Комитете по государственным закупкам РД в 2 раза сокращены сроки рассмотрения заявок, уменьшено количество ошибок в закупочной документации, снижена вероятность «заточки закупочной документации под определенного поставщика». Этот проект касается пока только органов исполнительной власти. – сказал Владимир Иванов.

Уникальным назвал докладчик и другой пример – в Отделении Пенсионного фонда России по РД в Кировском районе г. Махачкалы реализация проекта позволила сократить время ожидания в очереди в 2 раза, а также – исключить хождения граждан в другие учреждения за справками. Этот успешный опыт, по словам Владимира Иванова, планируется ретранслировать на другие внутригородские районы и все муниципальные образования.

Комментируя услышанное, Владимир Васильев предложил награждать госпремиями людей, которые добиваются впечатляющих результатов на своих местах.

Констатируя, что необходимо менять ценности в общественном сознании, он подчеркнул: «Всех, кто участвует в этих процессах, надо продвигать по службе. Нам нужно тиражирование положительных практик. Мы ведь хотим, чтобы такие изменения происходили не только при оказании одной услуги, а повсеместно. Для нас это очень важно. Мы обязательно будем по достоинству оценивать такой общественно полезный труд».

В продолжение темы Руководитель Администрации Главы и Правительства РД добавил, что в республиканском МФЦ создан Центр компетенций бережливого производства. Это, по его словам, позволит сократить временные потери, оптимизировать процессы предоставления услуг, исключать требования документов, не входящих в перечень обязательных.

Положительно оценив проект, Владимир Васильев пригласил к сотрудничеству Народное Собрание РД, отметив при этом значимость совместной работы в таких важных направлениях.

Продолжая свой доклад, Владимир Иванов сообщил, что на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства проведено обучение 127 представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления инструментам бережливого производства, в том числе на организованной «фабрике процессов».

Учреждения, которые активно внедряют систему бережливого производства, по словам Владимира Иванова, получают поддержку: «В конце прошлого года мы предоставили гранты учебным заведениям для дальнейшей реализации проекта «Бережливое правительство». Это: махачкалинский детский сад № 31, Технический колледж им. Руслана Ашуралиева, Дагестанский государственный университет народного хозяйства и Дагестанский государственный университет».

Говоря о целях на 2020 год, Владимир Иванов обратил внимание на основные направления: «Необходимо добиться результатов в плане того, что бригады скорой медицинской помощи и трассовой службы должны в более короткие сроки приезжать к больным и пострадавшим. Также упор будет сделан на реализацию проектов в учреждениях здравоохранения, направленных на сокращение очередей к врачам и оптимизацию работы регистратур. Эта работа наиболее эффективна и востребована населением. Ещё один важный вопрос – оптимизация процесса предоставления путевок учащимся в детские оздоровительные лагеря».

Обращаясь к собравшимся, Глава Дагестана отметил, что всем необходимо эффективно трудиться на своих местах, при необходимости переобучиться, а не надеяться «переждать», не изменив подходы к работе. При этом руководитель региона выразил мнение, что если сотрудники начали работать продуктивнее, их надо мотивировать путём повышения зарплаты.

Возвращаясь к планам на текущий год, Владимир Иванов добавил: «Мы хотим оптимизировать процедуры и сроки оказания государственных услуг инвалидам, в том числе через МФЦ РД, муниципальных услуг с учетом необходимости их унификации по всей республике, государственных услуг по предоставлению мер господдержки сельхозтоваропроизводителям. Также планируется оптимизация процедур и сроков подключения к газовым и электрическим сетям потребителей республики».

Заслушав информацию, Владимир Васильев поручил осуществлять мониторинг и определить контрольные цифры, которые будут наглядно отражать конкретные результаты.

В завершение своего выступления Владимир Иванов заверил, что все поставленные задачи по реализации обсуждаемого проекта в текущем году будут выполнены. Вместе с тем он констатировал, что не все руководители органов власти достаточно погрузились в этот проект. Поручив его реализацию руководителям проектных офисов, сами не принимают активного участия и не вникают в суть проводимых улучшений. необходимо в первую очередь проводить оптимизацию процессов, являющихся наиболее проблемными и массовыми для населения.

Всего на данный момент в проект вовлечено 20 органов исполнительной власти РД, республиканский МФЦ, 26 государственных и муниципальных учреждений, включая 17 учреждений здравоохранения и 6 учреждений образования.